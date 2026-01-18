Narrenspektakel im Heckengäu Dachtel im Ausnahmezustand: 5000 Narren feiern die Huzler Hexa
Kettenklirren, Konfettiregen, Hexenpuppen: Erstmals luden die Dachtler Huzler Hexa zum Narrenumzug. Ein kleines Dorf im Ausnahmezustand, mit 5.000 Gästen
Ketten klirren, Hexenpuppen baumel am Kran, mächtig breite Traktorenreifen bahnen sich den Weg, Rauch steigt auf, Zottelige gehen um. Dachtel ist ein Teilort von Aidlingen, sehr klein und überschaubar, im Heckengäu gelegen. 1380 Menschen leben dort, gezählt zuletzt im Jahr 2022. Am Samstag müssen sie sich verloren vorkommen.