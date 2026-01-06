Erst seit zwei Jahren gibt es die Höfinger Schlossdämonen, doch sie haben sich bereits in der regionalen Fasnacht etabliert. Warum sie gegründet wurden – und wie sie ankommen.
06.01.2026 - 16:00 Uhr
Ihre Augen leuchten gefährlich rot, sie haben lange Schneidezähne, tiefe Falten und spitze Ohren – die Höfinger Schlossdämonen. Hörner, lange Haare und zotteliges Fell vervollständigen die furchteinflößende Erscheinung. Sie sehen aus, als gäbe es sie schon seit Jahrhunderten. Dabei steht der Narrenzunft erst die zweite Saison bevor.