Bei der Narreten Sitzung in Weil der Stadt präsentiert der Siebenerrat der Narrenzunft AHA allerlei Lösungsvorschläge und Reformen für die Keplerstadt. Beliebtes Thema: Die gefällten Bäume des Neubaugebiets Häugern-Nord.

Sophia Herzog 28.02.2025 - 15:01 Uhr

Das Rathaus ist gestürmt, der Bürgermeister entthront und die Narren an der Macht – bei der Narreten Sitzung auf dem Rathaus am Donnerstag bringt der Siebenerrat um Zunftmeister Daniel Kaddasch also selbstredend eine lange Liste mit: Wo drückt der Schuh der Weil der Städter? Was hat die Verwaltung ordentlich in den Sand gesetzt? Und welche Reformen hat die Keplerstadt dringend nötig? Auf all diese Fragen hat der Siebenerrat, flankiert von AHA-Ballett und Narrenkapelle, selbstredend eine Antwort.