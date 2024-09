Die Schauspielerin Natalie O’Hara bereitet sich derzeit in Stuttgart auf zwei Herzensprojekte am Alten Schauspielhaus vor. In ihrem Hauptberuf, der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“, stehen indes Veränderungen an.

Michael Werner 12.09.2024 - 16:39 Uhr

Wenn Natalie O’Hara in Stuttgart nicht probt, dann übt sie. Wenn sie im Café neben der Baustelle das als Aufnahmegerät fungierende Handy näher an sich heranzieht, damit trotz Baulärms akkurat gespeichert wird, was sie sagt, dann erschließt sich, dass es sich sowohl bei den Proben als auch bei den Übungseinheiten um Herzensangelegenheiten handeln muss. „Ich habe die ultimative Traumrolle bekommen“, sagt die 47-jährige Schauspielerin und meint diesmal nicht die Wirtin Susanne Dreiseitl, die sie seit 2008 in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ verkörpert. Sie probt seit Anfang August die Madame de Tourvel, die Anständige im opulenten Intrigenspiel „Gefährliche Liebschaften“, das am 13. September im Alten Schauspielhaus Premiere hat. „Das ist ein wahr gewordener Traum von mir, weil ich die Rolle spielen wollte, seit ich den Film gesehen habe. Da war ich noch nicht mal Schauspielerin“, sagt Natalie O’Hara zum dumpfen Beat der Baustelle.