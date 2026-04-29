Bohrinseln, Häfen, Seekabel: Warum der Kanzler auf schnelle Lösungen für die maritime Sicherheit setzt.
29.04.2026 - 16:57 Uhr
Emden - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dringt auf einen schnellen Ausbau der maritimen Sicherheit. "Es gibt hier eine Dringlichkeit, die wir bisher nicht gekannt haben", sagte der Kanzler zur Eröffnung der Nationalen Maritimen Konferenz im niedersächsischen Emden. "Wir wollen umfassend Sorge tragen für die Sicherheit der Seewege, unserer Häfen, unserer Bohrinseln, der Seekabel an unseren Küsten."