Nationaler Volkskongress China reduziert sein Wachstumsziel
Beim Nationalen Volkskongress hat Pekings Parteiführung ein BIP-Wachstumsziel von 4,5 bis 5 Prozent festgelegt. Das erhöht den Spielraum für Reformen.
Beim Nationalen Volkskongress hat Pekings Parteiführung ein BIP-Wachstumsziel von 4,5 bis 5 Prozent festgelegt. Das erhöht den Spielraum für Reformen.
Sobald Chinas Ministerpräsident mit seinem einstündigen Arbeitsbericht den Nationalen Volkskongress eröffnet, stürzt sich die internationale Presse vor allem auf eine Kennziffer: das ausgegebene Wachstumsziel. Dieses fällt mit „4,5 bis 5 Prozent“ so gering aus wie seit Beginn der 1990er Jahre nicht mehr. Und damit entspricht die Vorstellung der Parteiführung auch der Prognose des Internationalen Währungsfonds, der ebenfalls von einem BIP-Wachstum von 4,5 Prozent ausgeht.
Die Gasspeicher sind fast leer und der Iran-Krieg tobt weiter. Müssen sich Industrie und Verbraucher sorgen um ihre Energieversorgung machen? Die Bundesregierung wiegelt ab. Doch wie ernst ist der Lage wirklich?