Die FIFA krempelt WM-Traditionen um: Nationalhymnen werden im XXL-Kreis mit dem gesamten 26-Mann-Kader inszeniert. Zudem gibt es weniger Drama auf dem Platz – schon weil Italien fehlt.
11.06.2026 - 11:06 Uhr
Kurz vor dem Turnierstart sorgt der Weltverband FIFA für Gesprächsstoff. Wer dachte, bei einer Weltmeisterschaft ändere sich ohnehin nur alle vier Jahre die Trikotfarbe, liegt falsch. Diesmal geht es zwei altbekannten Fußball-Traditionen an den Kragen: Dem steifen Aufreihen vor dem Anpfiff und dem taktischen Zeitschinden.