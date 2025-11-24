Nationalist führt bosnische Serben Höchste Zeit, dass sich die EU aufrafft
Ein Nationalist gewinnt die Präsidentschaftswahl in der bosnischen Serbenrepublik. Warum das ein Weckruf für die EU ist, kommentiert Chefredakteur Christoph Reisinger.
Ein Nationalist gewinnt die Präsidentschaftswahl in der bosnischen Serbenrepublik. Warum das ein Weckruf für die EU ist, kommentiert Chefredakteur Christoph Reisinger.
Alles bleibt beim schlechten Alten. Mit Sinisa Karan hat erneut ein Ultranationalist eine Präsidentschaftswahl im serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas gewonnen. Ein enger Gefolgsmann seines Vorgängers Milorad Dodik. Dieser, ein Putin-Verherrlicher, hat wegen seiner Abspaltungsagenda zu Recht sechs Jahre Amtsverbot.