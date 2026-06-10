Der DFB-Sportdirektor Rudi Völler zeigt sich vor dem WM-Start in einer Doppelrolle - als Gute-Laune-Onkel und als derjenige, der unliebsame Diskussionen abmoderiert.
Rudi Völler erscheint aus dem Hintergrund. Aus dem Schatten einer mehr als zwei Meter hohen Posterwand begibt er sich auf das Podium. Die Nationalspieler Jamie Leweling und Nick Woltemade sind darauf zu sehen. Sie lächeln. Es ist ein Bild aus den Trainingstagen in Herzogenaurach. Mit einer riesigen Fotografie auf der anderen Seite des Hörsaals, auf der David Raum vorangeht, bilden die Momentaufnahmen der Nationalspieler den Rahmen für den Auftritt des Sportdirektors 7000 Kilometer entfernt von Franken. In der Abgeschiedenheit von Winston-Salem, dem aktuellen Quartierstädtchen der deutschen Nationalmannschaft im US-Bundesstaat North Carolina.