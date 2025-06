Nationalmannschaft: Der DFB-Elf fehlt es auf zu vielen Positionen an Qualität

Der Gang in die Kabine ist den deutschen Nationalspielern schwergefallen. Denn nichts ist es geworden mit dem Titelchen bei der Nations League – und auch nichts mit dem Spielchen um Platz drei. Am Ende stand in Stuttgart eine 0:2-Niederlage gegen Frankreich und Rang vier beim Final Four. Und wie schon zuvor im verlorenen Halbfinale gegen Portugal hat sich gezeigt, dass es in der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf zu vielen Positionen Qualitätsunterschiede zu den Topnationen gibt. Das macht den Unterschied auf dem Rasenrechteck aus – und schließlich zwischen Lust und Frust oder Titelchance und Enttäuschung.