Nationalmannschaft Der Fall Undav: Nagelsmann verliert an Glaubwürdigkeit
Der Bundestrainer redet schnell, viel und ehrlich – aber er begibt sich dadurch schon vor der WM auf eine Gratwanderung, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Der Bundestrainer redet schnell, viel und ehrlich – aber er begibt sich dadurch schon vor der WM auf eine Gratwanderung, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Eines muss man Julian Nagelsmann lassen: Der Bundestrainer gibt tiefe Einblicke in seine Fußballgedanken. Er antwortet offen und ehrlich, wenn es um die Form der Nationalspieler geht. Er spricht ausführlich über seine taktischen Maßnahmen und Personalentscheidungen. Der 38-Jährige scheut dabei keine Diskussion – und auch keinen Konflikt. Das Problem ist nur, dass Nagelsmann oft einen Tick drüber ist.