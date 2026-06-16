Nationalmannschaft: Eckball, Kopfball, Tor - die wieder entdeckte Erfolgsmasche

Der Jubel war nicht einstudiert. Im Gegensatz zum Tor. Dennoch fanden Torschütze und Vorlagengeben auf ihren nicht gekennzeichneten Wegen zur spontanen Umarmung zusammen, in der Nähe der Eckfahne. Nachdem Nico Schlotterbeck vor Erleichterung erst einmal in die Luft gesprungen war, seine Freude hinausgeschrien hatte und die Muskeln spielen ließ. Den linken Trikotärmel hochgezogen, den Bizeps angespannt – und mit dem rechten Zeigefinger darauf gedeutet. Ein Zeichen der Stärke – und ein spezieller Moment. Zu sehen beim 7:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao. Dann endlich war der Innenverteidiger bei Nathaniel Brown angelangt, dem Co-Produzenten der einstudierten Eckballvariante.

Schlotterbeck hat auf diese Weise beim WM-Auftakt das zweite Tor für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur erneuten Führung erzielt. Zweifellos ein wichtiger Treffer, da die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann kurz zuvor am eigenen Leib erfahren musste, dass die Kicker von der Karibikinsel nach Texas gekommen waren, um den vierfachen Weltmeister zu ärgern, zumindest aber zu piksen. Der Stich mit dem Ausgleich saß und der Favorit bediente sich eines Mittels, das jahrelang den Außenseitern vorbehalten war. Weil es sich üben lässt. Eckball, Kopfball, Tor – ein Standard.

So einfach, wenn alles klappt. Aber bei jeder Vollversammlung im Strafraum schwer umzusetzen. Weil der Ball in den definierten Raum kommen muss, mit der nötigen Schärfe, in der richtigen Höhe und mit großer Genauigkeit. Wie in dieser 38. Minute in Houston. Brown trat den Eckball von der rechten Seite mit dem linken Fuß. „Wir haben das genauso trainiert“, sagt der Frankfurter, der in seiner jungen Profikarriere bislang noch nicht als Standardschütze aufgefallen ist.

Kann ja noch werden, da Brown aktuell Karrieresprünge vollzieht. Kaum hat der 22-Jährige im DFB-Team den Posten des Linksverteidigers erobert, wird ihm die nächste Ehre zuteil. „Unser Standardtrainer hat gesagt, ich soll mir ein paar Bälle nehmen und sie mit voller Überzeugung treten“, erzählt der Neuling, der laut Nagelsmann manchmal gar nicht weiß, wie gut er sei. Denn Brown traute sich das Eckballschießen zunächst gar nicht zu, da diese Sonderaufgabe in der Regel für Spezialisten mit hohem Status im Team reserviert ist. Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Kai Havertz. Denn es ist auch eine Frage der Hierarche, wer sich den ruhenden Ball zurechtlegt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (re.) vertraut Mads Buttgereit. Foto: IMAGO/MIS

Brown sieht sich nach seinen ersten Schritten im DFB-Kreis auf der untersten Stufe. Mads Buttgereit betrachtet den aufstrebenden Nationalspieler mit anderen Augen. Für den Standardtrainer geht es während der WM-Tage in den USA nicht darum, ob einer Führungskraft, Mitläufer oder Frischling ist. Der Deutsch-Däne ist der Fachmann für Flankentechnik und Fußhaltung. Er kümmert sich in seinen Datenanalysen um Laufwege und Blocks, Flugbahnen und Absatzbewegungen, Timing und Präzision. Schlicht Details, die darüber entscheiden, ob ein Standard erfolgreich ist oder das Publikum anschließend wieder einmal aufstöhnt, weil der Ball zu kurz, zu weit oder gleich hinter das Tor geschlagen wird. Gerne verknüpft mit der ketzerischen Frage, was die Herren Profis eigentlich trainieren würden, wenn sie nicht einmal einen ruhenden Ball in den anvisierten Bereich bekommen würden.

Unsere Empfehlung für Sie Nationalmannschaft Mit Talent gesegnet Der Mittelfeldspieler Felix Nmecha überzeugt bei seiner WM-Premiere und steht auch nach dem Abpfiff im Zentrum des Geschehens - in einem Gebetskreis.

Die Antwort: die Nationalspieler trainieren in Winston-Salem intensiv Eckbälle und Freistöße, defensiv wie offensiv. Denn zu Buttgereits Anforderungsprofil gehört auch das Verteidigen von Standardsituationen. Die Pflicht möchte man sagen, während das Standardschießen die Kür, fast schon eine Kunstform, darstellt. Neuerdings mit neuen Ideen zu komplexen Choreografien in den Strafräumen, die den Torhütern das Leben schwer machen. Ständig stellt sich ihnen mindestens ein Gegner gezielt in den Weg.

Der Trend kommt aus England, wird vom FC Arsenal perfekt vollführt und ist von der Insel auf das Festland herübergeschwappt und zieht sich nun bis nach Übersee weiter. Um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, aber eben auch um beim XXL-Spektakel in Nordamerika den Strapazen zu begegnen. Aufgrund des Klimas und der intensiven Belastung werden die Spieler wie nie zuvor gefordert sein. Da gilt es, effizient zu sein und Kräfte zu sparen. Wie 2014 in Brasilien, als Standards der DFB-Elf halfen, am Ende zu triumphieren. Und nun wird das einfache Mittel wieder entdeckt. „Wir erwarten, dass Standards bei dieser WM eine noch größere Bedeutung zukommen wird als sonst“, sagt Nagelsmann - und lässt seine Fachkräfte verstärkt auf ruhende Bälle setzen.