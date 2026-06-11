Bisher ist Nathaniel Brown nur dem Fachpublikum ein Begriff. Jetzt macht sich der Außenverteidiger darüber hinaus einen Namen.
11.06.2026 - 09:58 Uhr
Die Mutter war’s. Sagt Nathaniel Brown mit einem Schmunzeln im Gesicht. Sie hat ihm den Spitznamen „Nene“ verpasst, als er zwei oder drei Jahre alt war. Und seither nennen ihn alle so. Familie, Freunde, Mitspieler, Trainer. „Mein Vorname war einfach zu lang und kompliziert für viele damals“, erzählt der Nationalspieler vor dem WM-Start. Am Sonntag (19 Uhr/ARD) geht das Amerika-Abenteuer für den Newcomer in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit dem Auftaktspiel gegen Curaçao so richtig los – und Brown ist im Teamquartier in Winston-Salem mit Feuereifer dabei, sich einen Namen zu machen.