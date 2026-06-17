Joshua Kimmich erlebt seine dritte WM. Als Kapitän ist es seine erste - und der 31-Jährige präsentiert sich in den USA ohne den alten Eifer.
Bei den Kimmichs gibt es bereits ein WM-Ritual. Jeden Morgen ruft der Papa aus Winston-Salem, North Carolina, an. Amerikanische Ortszeit. Danach widmet sich Joshua Kimmich seiner Arbeit, doch zuvor will er wissen, was zu Hause in München los ist. Seine grundsätzliche Einschätzung: „Alles stabil.“ Die Kinder seien dann meist aufgrund der sechsstündigen Zeitverschiebung verteilt in Schule und Kindergarten und er nutzt die Gelegenheit, um mit seiner Frau Lina die Lage zu erörtern. „Ich habe nicht das Gefühl, dass zu Hause der Baum brennt. Und wenn, glaube ich, würde es meine Frau mir nicht sagen“, erzählt der 31-Jährige, der zugibt, Frau und Kinder zu vermissen.