Das hat sich Alex Mumbru ganz anders vorgestellt: Der Bundestrainer der Basketballer fällt zum EM-Start krankheitsbedingt aus. Wann er zurückkehrt, ist offen.

Tampere - Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru wird zum Start der EM in Finnland krankheitsbedingt fehlen. Der Spanier wurde bereits am Montag wegen eines "akuten Infekts" vorsorglich ins Krankenhaus im finnischen Tampere gebracht, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte. "Dort wird er stationär behandelt, mittlerweile geht es ihm deutlich besser", hieß es. Details nannte der Verband nicht.

Gegen Montenegro am Mittwoch (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) kann Mumbru daher nicht dabei sein. Sein Assistent Alan Ibrahimagic soll das deutsche Team um Kapitän Dennis Schröder zum EM-Start anleiten. Zuvor hatte der Weltverband Fiba mitgeteilt, dass Mumbru am Abend nicht an der Pressekonferenz teilnehmen könne. Beim 95:78-Sieg im letzten Testspiel gegen sein Heimatland Spanien stand Mumbru am Samstag noch an der Seitenlinie.

Erstes Turnier für Mumbru

Beim ersten Training im finnischen Tampere am Montag war Mumbru dann nicht mehr dabei. Schröder und seine Teamkollegen nahmen ein Video mit Genesungswünschen auf und schickten es dem 46-Jährigen zu. Für den Spanier Mumbru ist es das erste Turnier mit Deutschland. Er tritt das schwere Erbe von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert an.

Nach dem Auftakt gegen Montenegro ist am Donnerstag spielfrei. Am Freitag (12.30 Uhr) geht es gegen Schweden, am Samstag (12.30 Uhr) gegen Mitfavorit Litauen. Wann Mumbru zurückkehrt, blieb am Dienstag zunächst offen.