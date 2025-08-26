Das hat sich Alex Mumbru ganz anders vorgestellt: Der Bundestrainer der Basketballer fällt zum EM-Start krankheitsbedingt aus. Wann er zurückkehrt, ist offen.
26.08.2025 - 11:23 Uhr
Tampere - Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru wird zum Start der EM in Finnland krankheitsbedingt fehlen. Der Spanier wurde bereits am Montag wegen eines "akuten Infekts" vorsorglich ins Krankenhaus im finnischen Tampere gebracht, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte. "Dort wird er stationär behandelt, mittlerweile geht es ihm deutlich besser", hieß es. Details nannte der Verband nicht.