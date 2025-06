Spielt er – oder spielt er nicht? Nick Woltemade ist ein Startelfkandidat für das Nations-League-Halbfinale gegen Portugal. Doch der Bundestrainer will nicht zu viel verraten.

Carlos Ubina 03.06.2025 - 19:25 Uhr

Julian Nagelsmann hat sich weitgehend auf eine Startelf für das Halbfinale der Nations League festgelegt. „Neun von elf Positionen habe ich im Kopf. Der Rest wird eine finale Bauchentscheidung“, sagte der Bundestrainer am Dienstagabend vor dem Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal an diesem Mittwoch (21 Uhr/ZDF). Offen ließ der 37-Jährige, ob der Neuling Nick Woltemade vom VfB Stuttgart von Beginn an stürmt. „Er hat einen guten Eindruck gemacht und ist ein wirklich guter Typ“, meinte Nagelsmann, aber auch Niclas Füllkrug sei eine Option – und gemeinsam ginge es zudem.