Nationalmannschaft Lagerkoller ausgeschlossen – so residiert und trainiert das DFB-Team
Kurze Wege gibt es zwischen Mannschaftshotel und Trainingsgelände – und die Spieler haben bereits ihren Lieblingsort gefunden. Ein Blick auf das WM-Quartier.
Kurze Wege gibt es zwischen Mannschaftshotel und Trainingsgelände – und die Spieler haben bereits ihren Lieblingsort gefunden. Ein Blick auf das WM-Quartier.
Der Weg ins Trainingsidyll führt durch eine breite Allee. Vorbei an einem kleinen Museum, einem italienischen Restaurant, einer Vorort-Schule und einer großen Kirche – und mitten hinein in einen Wald. Wake Forest. Das gleichnamige Universitätsgelände in Winston-Salem ist das tägliche Ziel der deutschen Nationalmannschaft. Nur wenige Kilometer müssen die Spieler dafür im Bus sitzen. Keine zehn Minuten, ehe sie am Dennie Spry Soccer Stadium aussteigen und ihrer Arbeit nachgehen.