Nationalmannschaft: Lagerkoller ausgeschlossen – so residiert und trainiert das DFB-Team

Der Weg ins Trainingsidyll führt durch eine breite Allee. Vorbei an einem kleinen Museum, einem italienischen Restaurant, einer Vorort-Schule und einer großen Kirche – und mitten hinein in einen Wald. Wake Forest. Das gleichnamige Universitätsgelände in Winston-Salem ist das tägliche Ziel der deutschen Nationalmannschaft. Nur wenige Kilometer müssen die Spieler dafür im Bus sitzen. Keine zehn Minuten, ehe sie am Dennie Spry Soccer Stadium aussteigen und ihrer Arbeit nachgehen.

Diese Nähe zwischen Unterkunft und Trainingsstätte war natürlich einer der wichtigsten Gründe, warum sich der Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Graylyn Estate Hotel als WM-Quartier am Fuße der Blue Ridge Mountains entschieden hat. Ein weiterer sind die guten Bedingungen auf dem Campus gewesen. Auch, wenn es hinter vorgehaltener Hand heißt, dass der Rasen etwas stumpf sei. An der Pflege kann es jedoch nicht liegen. Der Greenkeeper und seine vielen Helfer tun alles dafür, damit die Akteure des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wie auf einem grünen Teppich laufen und das Bällchen ungestört rollt.

Ist das ein Luxushotel?

„Bis jetzt ist alles toll hier“, sagt der Sportdirektor Rudi Völler, „der Rasen braucht nur Wasser.“ Gemeinsam mit Nagelsmann hat er das Teamquartier vorher besucht. Der Bundestrainer war sogar zweimal vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Den Rest hat das Teammanagement erledigt und einen guten Job gemacht. Jetzt genießt der DFB-Tross die herzliche Gastfreundschaft der US-Amerikaner – und die Annehmlichkeiten des Hotels.

Kein Luxusressort sei es, sagt Völler. Aber recht feudal steht das 1932 erbaute Haus schon da, und einen Butlerservice gibt es auch. Ob Kapitän Joshua Kimmich und Co. sich die Türe aufhalten lassen, ist allerdings nicht bekannt. Wohl eher nicht. Dass der DFB die Abgeschiedenheit eines solchen Ortes in North Carolina bevorzugt, weiß man dagegen schon länger. Nichts soll die Spieler ablenken, wenn am Sonntag (19 Uhr/ARD) gegen Curaçao ihre WM-Mission in Amerika beginnt.

Voller Fokus auf den Fußball, lautet die Vorgabe. „Wenn es nicht klappt, liegt es jedenfalls nicht an der Quartierwahl“, sagt Völler, der das Thema Lagerkoller fernab von Metropolen für überbewertet hält. „Diesen gibt es ja gar nicht mehr“, sagt der Fußball-Veteran. Internet, Freizeitangebote und Familienbesuche würden dafür sorgen, dass sich die Spieler wohl fühlen und erst gar nicht ans Ausbrechen denken.

Ein Basketball-Feld, Tischtennisplatten und ein Billardtisch bringen ebenso Abwechslung wie der Swimmingpool und die Players Lounge mit Spielkonsolen. Der zentrale Treffpunkt der Nationalspieler liegt allerdings bei den Physiotherapeuten. Dort steht ein Sofa für die Wartenden und eine aufgebaute Leinwand zum gemeinsamen Spieleschauen verkürzt die Zeit. „Es ist alles dafür ausgelegt, um als Gruppe zusammenwachsen“, sagt der Leipziger Stimmungsmacher David Raum.

So sieht das Graylyn Estate Hotel aus. Hier residiert die DFB-Auswahl. Foto: -/The Graylyn Estate via DFB/dpa

In der einstigen Tabakstadt mit ihren 250.000 Einwohnern läuft demnach das Kontrastprogramm zu legendären deutschen Mannschaftsquartieren. „Glauben Sie mir“, sagt Völler, „so bombig war es früher in Malente nicht. Das braucht keiner mehr.“ Die Sportschule in Schleswig-Holstein gilt noch heute als eine der sagenumwobenen Weltmeister-Herbergen in der DFB-Geschichte.

In Malente entstand der Geist, der 1974 die Elf um Franz Beckenbauer bis zum Triumph in München trug. 1954 war es der Geist von Spiez in der Schweiz gewesen, der Fritz Walter mit seinen Kameraden half, im Finale gegen Ungarn das Wunder von Bern zu vollbringen. 2014 spürten Philipp Lahm und Kollegen den Geist von Campo Bahia, als sie sich im WM-Endspiel in Rio de Janeiro gegen Argentinien behaupteten. Und ohne den Geist von Castello di Casiglio am Comer See wäre Völler 1990 in Italien wohl auch nicht Weltmeister geworden.

Deutscher Sicherheitsmann passt auf

Aber zurück zum Graylyn Estate Hotel, wo an der Auffahrt ein deutscher Sicherheitsmann aufpasst. Niemand soll unerlaubt auf das Anwesen fahren. Das weiträumige Gelände umgibt ein gelbes Absperrband der Polizei. Betreten verboten, Privatgelände. An der Wake Forest Universität sitzt alle paar hundert Meter ebenfalls Sicherheitspersonal.

Das Trainingsstadion ist zudem blickdicht umzäunt – mit einer schwarz-rot-goldenen Plane. Das DFB-Emblem ist darauf zu sehen, mit den vier Sternen für die vier Weltmeister-Titel. Zu lesen, steht darauf: „Team Germany. Thanks Winston-Salem“. Die Deutschen fühlen sich wohl und wollen es mit diesem Statement zum Ausdruck bringen. Schließlich ist die DFB-Mannschaft gekommen, um möglichst lange zu bleiben.