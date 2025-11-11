Der Außenstürmer polarisiert seit Jahren. Jetzt bekommt er von Julian Nagelsmann in der WM-Qualifikation womöglich seine letzte Chance, auf der großen Bühne zu glänzen.
11.11.2025 - 14:40 Uhr
An seinen fußballerischen Fähigkeiten liegt es sicher nicht. Denn Leroy Sané ist mit außergewöhnlichem Bewegungstalent und reichlich Ballgefühl gesegnet. Dazu verfügt er über viel Tempo, weshalb Manchester City für den damals 20-Jährigen 2016 bereits mehr als 50 Millionen Euro an Ablösesumme an den FC Schalke 04 bezahlt hat. In Englands Premier League glänzte der Flügelstürmer anfangs auch und wurde zum besten Nachwuchsprofi gekürt. Die Fußballwelt schien ihm offen zu stehen.