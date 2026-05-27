Der Bundestrainer richtet erste Worte an die Nationalspieler – und entscheidet gleich, ob Manuel Neuer am Sonntag im Testspiel gegen Finnland das Tor hütet.
27.05.2026 - 16:57 Uhr
Die WM-Mission beginnt. Mit ausgesprochen guter Laune. Julian Nagelsmann strahlt positive Energie aus. Endlich macht er wieder, was er in seinem Berufsleben am liebsten tut und auch kann: Fußball vermitteln. Auf dem Platz, mit einer Mannschaft. Die seiner Meinung nach 26 besten Spieler des Landes hat der Bundestrainer dafür ausgewählt, nun um sich versammelt – und Nagelsmanns erste Aufgabe in den nächsten Tagen wird sein, damit loszulegen, aus der Ansammlung von Stars wieder eine Einheit zu bilden. Wie es ihm schon einmal gelungen ist. Zur Heim-EM 2024.