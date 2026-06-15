Der Mittelfeldspieler Felix Nmecha überzeugt bei seiner WM-Premiere und steht auch nach dem Abpfiff im Zentrum des Geschehens - in einem Gebetskreis.

Das Warten hat sich gelohnt. Jetzt schon. Um neun Tage hatte Julian Nagelsmann seinen Nominierungstermin im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft verschoben. Auch wegen Felix Nmecha. Und nach dem 7:1 gegen Curaçao zum WM-Auftakt muss man wohl sagen: Vor allem wegen Felix Nmecha, der nicht nur aufgrund seines Führungstores im Rampenlicht stand. Denn der Mittelfeldspieler hat im ersten Gruppenspiel all die Fähigkeiten gezeigt, die der Bundestrainer schon länger in ihm sieht. Tempo und Technik, Gewandtheit und Geradlinigkeit, Dynamik und Durchsetzungsvermögen.

Dieses gesamte Paket an Qualitäten hatte Nmecha nach seinem Comeback bei Borussia Dortmund in eine Szene gepackt, als Nagelsmann Anfang Mai im Westfalenstadion zuschaute. Das Dribbling begeisterte den Bundestrainer zum einen und zum anderen überzeugte es ihn vollends davon, den 25-Jährigen nach Nordamerika mitzunehmen, trotz der Bedenken aufgrund einer gerade auskurierten Knieverletzung.

Es war ein 40-Meter-Sprint mit Ball am Fuß, der bleibenden Eindruck hinterließ. Mit raumgreifenden Schritten zog Nmecha vorbei an mehreren Gegnern und bewegte sich mit seinen 1,90 Meter Körpergröße dennoch voller Eleganz am Ball. Aktionen wie sie nun in der deutschen Nationalmannschaft zu sehen sind. Gut, zunächst war es nur gegen Curaçao, aber Nagelsmann ist sicher: „Er hat das Zeug zur absoluten Weltklasse.“

Doch dieser Beweis steht noch aus. Die WM bietet Nmecha allerdings die Bühne, um den Bundestrainer zu bestätigen – auf der Doppelsechs mit Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern. Ein Duo, das erst dreimal zusammengespielt hat, aber sich auf Anhieb auf dem Platz ergänzt. „Wir spielen Tiki-Taka. Er weiß, wie ich Fußball spiele, und ich weiß, wie er Fußball spielt“, sagt Pavlovic zum Verständnis auf Anhieb in der bayerisch-westfälischen Kombination. Und der Angreifer Kai Havertz meint: „Felix ist offensiv wie defensiv stark. Es gibt nichts, was er nicht hat. Es ist gut, so einen Spieler hinter sich zu wissen.“

Felix Nmecha und Jonathan Tah beten mit Spielern von Curaçao. Foto: dpa/Christian Charisius

Ja, Nmecha hat das Zeug zur Turnierentdeckung. Ein Spieler, dessen Potenzial in Fachkreisen schon immer hoch eingeschätzt wurde. Ein Spieler, der bei seinen bisherigen Bundesligastationen in Wolfsburg und Dortmund dem breiten Publikum jedoch verborgen blieb. Und nun ein Spieler, der im Nationaltrikot an Kontur gewinnt und sich bereits nach kurzer Zeit zum festen Bestandteil der Mannschaft entwickeln könnte. Aber ebenso ein Spieler, der ab sofort viel Aufmerksamkeit auf sich zieht – nicht nur sportlich, wie erste Transfergerüchte zeigen.

In Houston initiierte Nmecha nach dem Abpfiff einen kleinen Bibelkreis am Mittelkreis. Zu sehen im Stadion von tausenden Fans und auf den Fernsehschirmen von einem Millionenpublikum. Der Nationalspieler versammelte einige Spieler des Gegners aus Curaçao sowie Mitspieler Jonathan Tah um sich. Sie legten sich gegenseitig die Arme um die Schultern, sprachen vertraulich miteinander, um bei Gott und sich zu sein.

„Im Spiel waren wir Gegner", sagt Nmecha, „aber nach dem Spiel sind wir alle Christen und Brüder – und wir haben zusammen ein kleines Gebet gesprochen. Wir glauben, dass Jesus verherrlicht wird durch das Spiel.“ Er ist ein tiefgläubiger Mensch. Nichts Ungewöhnliches im Profifußball. Religiöse Gesten gehören bei vielen Stars dazu. Vor allem beim Torjubel. Auch bei Nmecha. Er legte nach seinem Treffer imaginär eine Krone auf den Rasen, um die Rückkehr des Königs Jesus Christus zu ehren.

Es sind solche Inszenierungen, die in der Öffentlichkeit Diskussionen oder Irritationen auslösen – wegen der inhaltlichen Botschaften, die damit verbunden sind. Wie diesmal, da im Anschluss gleich die Vermutung geäußert wurde, die Zusammenkunft rund um Nmecha sei wohl nicht so spontan entstanden, wie sie wirkte. Vielmehr sei die Aktion abgesprochen gewesen, um die Blicke auf sich zu ziehen. Denn der in England aufgewachsene und bei Manchester City fußballerisch ausgebildete Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers gilt nicht nur als ein mit Talent gesegneter Fußballer, sondern ebenso als religiöser Eiferer.

Angeblich spricht der Nationalspieler lieber über seinen Glauben als über seinen Beruf. Er ist evangelikal geprägt und gehört mit seinem konservativen Welt- und Menschenbild zu den „Ballers in God“. Eine Vereinigung, die 2015 von dem Fußballprofi John Bostock gegründet wurde und die stark in England vertreten ist, zudem in den Niederlanden, wo viele Spieler aus Curaçao verwurzelt sind. Die internationale Gemeinschaft trifft sich online zu regelmäßigen Gebeten und die Mitglieder sind offenbar angehalten, in ihrem Tätigkeitsfeld missionarisch tätig zu sein. Offenbar bietet die Weltmeisterschaft da eine willkommene Chance – mit Nmecha im Zentrum des Spiels und des Gebetskreises.