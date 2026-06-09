Der Bundestrainer hegt seinen Traum vom Gewinn des WM-Titels mit dem DFB-Team. Doch den 38-Jährigen begleiten große Zweifel auf der Reise ins Ungewisse.

Nadiem Amiri kennt Julian Nagelsmann schon sein halbes Leben lang. 14 Jahre alt war er und ein talentierter Jugendspieler, als er dem heutigen Bundestrainer zum ersten Mal begegnete. Besser gesagt: Amiri hat Nagelsmann zunächst vor allem gehört – aus der Kabine des Gegners. Der Mittelfeldspieler hatte mit einem Juniorenteam von Waldhof Mannheim gerade die TSG Hoffenheim mit 3:0 besiegt, die von einem sehr ambitionierten Nachwuchscoach angeleitet wurde. Nagelsmann in seinen Traineranfängen. Die laute Ansprache endete mit ein paar Strafrunden für die Kraichgauer Jungs und wenige Monate später besuchte Amiri selbst die TSG-Fußballakademie.

„Er hat sich nicht verändert“, sagt Amiri über Nagelsmann wenige Tage vor dem WM-Start der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag gegen Curacao. Das ist als Kompliment gemeint. Der Mainzer Bundesligaprofi spürt beim Bundestrainer noch den gleichen Enthusiasmus wie früher, weiterhin die berstende Energie, die er in eine Mannschaft einfließen lässt, und die Überzeugungskraft, die er bereits zu Beginn seiner Karriere einbrachte. Persönlich schätzt der 29-Jährige Nagelsmann zudem, weil er ihn geformt hat und er seinem alten Fürsprecher die Nominierung für das Turnier in Nordamerika zu verdanken hat.

Das Ziel steht seit zwei Jahren fest

Gleichwohl ist Amiri überzeugt davon, dass er sich den Platz im Kader des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit starken Leistungen verdient hat. Schließlich hat Nagelsmann hohe Ansprüche – an die Spieler und an sich selbst. Weltmeister will er mit dem Nationalteam werden. Das hat der Bundestrainer nach dem unglücklichen Ausscheiden bei der Heim-EM vor zwei Jahren betont – und es so gemeint.

Nichts hat sich an der Grundaussage seiner damaligen Ruckrede („Wenn ich dem Nachbarn helfe, die Hecke zu schneiden, ist er schneller fertig. Einfach einen Tick wieder mehr gemeinsam machen“) verändert. Der Auftritt machte ihn zum bewegten Staatsmann, weil er den Eindruck erweckte, der noch immer junge Coach sei reifer und seriöser geworden. Ein Nationalcoach, der sich seiner Verantwortung und der Größe des Amtes bewusst ist.

Doch zuletzt erinnerte der 38-Jährige wieder an den Bundesliga-Novizen, der mit seinen taktischen Maßnahmen genauso überraschte wie mit seinen vorwitzigen Sprüchen. An den steilen Aufstieg von der TSG Hoffenheim über RB Leipzig bis zum FC Bayern. Alles schien vorgezeichnet, bis er in München trotz höchster Fachkompetenz gehen musste. Seine Art, die Mannschaft zu führen, war das Problem.

Allerdings nicht für den DFB und dessen Sportdirektor. Rudi Völler schätzt sich noch heute glücklich, Nagelsmann 2023 für den Job des Bundestrainers gewonnen zu haben. Und aus dem ursprünglichen Projekt, das auf zehn Monate ausgelegt war, ist mehr geworden. Nagelsmann hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Mit ihm wurde die Nationalmannschaft umgekrempelt und er soll der Mann sein, der Deutschland nach zwei enttäuschenden WM-Turnieren in Russland (2018) und Katar (2022) wieder an die Spitze bringt.

Kann er das? Nagelsmann ist davon überzeugt. Natürlich. Sein Selbstbewusstsein ist ausgeprägt. Manchen in der Branche zu ausgeprägt, und ein wachsender Teil der mehr als 80 Millionen Bundestrainer im Land der Fußballskeptiker hegen Zweifel. Aufgrund seiner Taktikrochaden, aufgrund seiner widersprüchlichen Personalpolitik und aufgrund seiner eigenwilligen Kommunikation.

Der VfB-Stürmer Deniz Undav hat in der Nationalmannschaft immer wieder Debatten ausgelöst. Foto: IMAGO/Laci Perenyi

Seit der überzogenen Kritik an VfB-Stürmer Deniz Undav nach dem Ghana-Länderspiel im vergangenen März in Stuttgart (Siegtorschütze Undav) umgeben den Bundestrainer ständige Debatten über seine Maßnahmen und Rollengespräche mit den Spielern. Die kurzfristige Rückholaktion von Torwart Manuel Neuer (Leidtragender Oliver Baumann) hat ihn zusätzlich in Erklärungsnot gebracht. Die Diskussionen sind ihm zeitweise entglitten und für einen Moment schien der oberste Fußballlehrer mit seiner schnippischen Art sogar die Fähigkeit verloren zu haben, die ihn immer ausgezeichnet hatte: das Spiel vermitteln.

Schritt für Schritt versucht Nagelsmann, das verspielte Vertrauen zurückzugewinnen. Begleitet von der Frage, was für ein Bundestrainer er eigentlich ist, wenn man schon die Mannschaft im Vorfeld der Weltmeisterschaft nicht richtig greifen kann. Sie verfügt über enormes Potenzial, was sich an der Offensive mit Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz festmachen lässt. Das kann ein zauberhafter Dreizack sein, der jeden Gegner aussticht. Wenn da nur die Formschwankungen und vielen Gegentore nicht wären.

Neun Siege in Folge

Am besten helfen deshalb immer noch Siege, um den Pessimismus zu vertreiben und Optimismus zu verbreiten. Neun Spiele hat die Nationalmannschaft nun hintereinander gewonnen. Eine gute Serie, wenngleich es zuvor gegen die großen Nationen Niederlagen gab. Spanien, Portugal, Frankreich. Und ließ sich das dramatische Viertelfinal-Aus bei der Euro 2024 gegen den späteren Europameister Spanien noch monatelang als Erfolg verkaufen, weil sich die DFB-Elf mit den schier unbezwingbaren Südeuropäern auf Augenhöhe bewegte, offenbarten die Auftritte im Final Four der Nations League ein Jahr später, dass zur Weltspitze an normalen Tagen ein starkes Stück fehlt.

Nagelsmann weiß um die Defizite – und die anschließende WM-Qualifikation belegte den Mangel. Trotz Gruppenplatz eins. Einige Positionen sind nicht so hervorragend besetzt wie bei der Konkurrenz. Denn neben Spanien, Portugal und Frankreich gehören ebenso England, Brasilien und der Titelverteidiger Argentinien mit ihren Klassespielern zu den Turnierfavoriten. Die Deutschen stehen irgendwo dahinter – als kleine Wundertüte, in der viel Ehrgeiz und eine große Sehnsucht stecken.

Der fünfte Stern auf dem Trikot. Aus diesem Grund braucht es im DFB-Team einen besonderen Geist, der die Nationalspieler jenseits ihrer individuellen Qualität verbindet. Entsprechend hat der Bundestrainer sein Aufgebot berufen. Nicht nur die vielen Daten sowie der Bauch des Bundestrainers waren entscheidend, sondern ebenso eine soziale Komponente. Was zurück zu Amiri führt.

Der Mainzer ist ein Mann für die Maßarbeit. Genaue Standards und präzise Pässe kennzeichnen seine Aktionen. Mit seiner Rolle als Ergänzung hat er kein Problem und beliebt ist er auch. Diese Fähigkeiten und Eigenschaften passen im Paket, da Nagelsmann Wert auf eine hohe Gruppendynamik legt. Sie soll sich während der WM entfalten und den Unterschied ausmachen. Referenzgrößen sind dabei die amtierenden Titelträger Argentinien und Spanien. Sie haben sich bei ihren Triumphen als verschworene Einheiten präsentiert. Das ist auch Nagelsmanns Weg zum American Dream.