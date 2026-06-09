Der Bundestrainer hegt seinen Traum vom Gewinn des WM-Titels mit dem DFB-Team. Doch den 38-Jährigen begleiten große Zweifel auf der Reise ins Ungewisse.
Nadiem Amiri kennt Julian Nagelsmann schon sein halbes Leben lang. 14 Jahre alt war er und ein talentierter Jugendspieler, als er dem heutigen Bundestrainer zum ersten Mal begegnete. Besser gesagt: Amiri hat Nagelsmann zunächst vor allem gehört – aus der Kabine des Gegners. Der Mittelfeldspieler hatte mit einem Juniorenteam von Waldhof Mannheim gerade die TSG Hoffenheim mit 3:0 besiegt, die von einem sehr ambitionierten Nachwuchscoach angeleitet wurde. Nagelsmann in seinen Traineranfängen. Die laute Ansprache endete mit ein paar Strafrunden für die Kraichgauer Jungs und wenige Monate später besuchte Amiri selbst die TSG-Fußballakademie.