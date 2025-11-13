Der Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraut in der WM-Qualifikation auf einen starken Bayern-Block. Er soll der Nationalmannschaft neuen Halt geben. Wir erklären wie.
13.11.2025 - 12:33 Uhr
Wer Jonathan Tah außerhalb des Fußballplatzes kennenlernt, der erlebt einen jungen, freundlichen Mann, der seine Worte mit Bedacht wählt. Keine Frage ist ihm zu viel und keine Antwort lästig. Ein angenehmer Gesprächspartner, der Ruhe ausstrahlt. Auf dem Rasen ist er dann eine Art Abwehrbollwerk auf zwei Beinen. 1,95 Meter groß, 98 Kilogramm schwer, durchtrainiert bis in die letzte Muskelfaser. Da prallen die Stürmer schlichtweg ab. Wie vor zehn Tagen, als Tah mit dem FC Bayern im Pariser Prinzenparkstadion in einem tosenden Spiel stand – als Fels in der Brandung.