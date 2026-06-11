Der nachnominierte Offensivspieler von RB Leipzig führt sich vor dem WM-Start mit einem erfrischenden Auftritt gut ein.
Assan Ouédraogo hat es gleich mal telefonisch bei seiner Mutter versucht. Nicht erreicht. Als nächstes probierte es der 20-Jährige bei seinem Vater, einem ehemaligen Nationalspieler von Burkina Faso. Aber auch der Senior nahm den Anruf nicht entgegen. Also war aus der Familienriege die ältere Schwester an der Reihe, um die gute Nachricht zu hören. „Sie hat es erst gar nicht geglaubt“, sagt der Fußballprofi von RB Leipzig. Er konnte es ja selbst kaum fassen, dass ihn kurz zuvor der Bundestrainer Julian Nagelsmann aus dem Liegestuhl im Spanien-Urlaub gerissen hatte („Ich war mit meinen Jungs so unfassbar am Chillen), um ihn für die WM in Nordamerika nachzunominieren.