Assan Ouédraogo hat es gleich mal telefonisch bei seiner Mutter versucht. Nicht erreicht. Als nächstes probierte es der 20-Jährige bei seinem Vater, einem ehemaligen Nationalspieler von Burkina Faso. Aber auch der Senior nahm den Anruf nicht entgegen. Also war aus der Familienriege die ältere Schwester an der Reihe, um die gute Nachricht zu hören. „Sie hat es erst gar nicht geglaubt“, sagt der Fußballprofi von RB Leipzig. Er konnte es ja selbst kaum fassen, dass ihn kurz zuvor der Bundestrainer Julian Nagelsmann aus dem Liegestuhl im Spanien-Urlaub gerissen hatte („Ich war mit meinen Jungs so unfassbar am Chillen), um ihn für die WM in Nordamerika nachzunominieren.

Also ging es für Ouédraogo von Marbella nach Hause, „Fußballschuhe holen, den Rest hatte ich schon dabei“ – und ab in den Flieger, um möglichst schnell in die USA zu reisen. Zuvor hatte Nagelsmann aber noch eine Frage an den 1,92 Meter großen Mittelfeldspieler: „Ob ich betrunken sei? Aber ich trinke so oder so nicht“, erzählt das Talent von seinem Glücksmoment in Andalusien.

In Winston-Salem gehört Ouédraogo nun zum Kader des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und legte während einer Pressekonferenz mit seinem Clubkollegen David Raum einen derart sympathischen und humorvollen Auftritt hin, dass sich eine brasilianische Journalistin – wie der Rest der Anwesenden – amüsierte und herzhaft lachte.

Eine solch spontane Unterhaltungsshow ohne Eitelkeiten und voller Authentizität bekommt man in der Kickerbranche selten geboten. Dabei ist Ouédraogo vom Naturell her alles andere als ein Spaßvogel. Als „sehr zurückhaltend und mit guten Manieren“, beschreibt ihn Raum.

Erfrischender Aufritt und schneller Antritt

Allerdings präsentierte sich der Jung-Nationalspieler (Debüt im November 2025 mit einem Treffer beim 6:0 gegen die Slowakei) auf dem Gelände der Wake Forest Universität so frisch und frei, wie er sich in seinen besten Momenten auf dem Platz zeigt. „So ein bisschen Freestyle“, sagt die Offensivkraft über seine Spielweise. Unterschiedliche Positionen kann er einnehmen und ist dann als fußballerischer Freigeist unterwegs, den man gut in die Tiefe anspielen kann – aufgrund seines enormen Antritts.

Das alles sind Qualitäten, die Nagelsmann bewogen haben, Ouédrago dem Kölner Said El Mala oder Chris Führich vom VfB Stuttgart vorzuziehen. Obwohl die beiden Tempodribbler eine bessere Bundesliga-Statistik aufweisen und über Monate überzeugten. Doch Führich (sieben Tore/acht Vorlagen) und El Mala (13/5) sind Spezialisten für den linken Flügel, doch der Bundestrainer wollte nach der Verletzung von Lennart Karl wieder einen jungen Spieler in seinen Reihen wissen, der flexibel einsetzbar ist.

Ouédrago hat in 2026 zwar nur einen Ligatreffer erzielt, aber das lag vor allem an seinem Verletzungspech. Zuerst fiel er mit einer Sehnenverletzung in der Kniekehle mehrere Spieltage aus. Beim Comeback im vergangenen Januar erwischte es den Ex-Schalker gleich wieder. Die Zwangspause dauerte fast zweieinhalb Monate. „Da war ich echt down, denn die zweite Verletzung war noch viel härter als die erste.“

Rechtzeitig kehrte Ouédraogo zurück und profitierte von Karls bitterem Ausfall mit einem Muskelbündelriss. Begegnet sind sich die beiden Hochbegabten aber noch nie. Und für den Leipziger ist klar warum: „Wir kennen uns gar nicht richtig. Das eine Mal, als er bei der U 21 war, da war ich nicht da. Und als ich da war, war er nicht da. Dann war hier bei der Nationalmannschaft, da war ich wiederum nicht da.“ Jetzt ist Ouédraogo da und die gemeinsame Zeit im Nationaltrikot wohl noch kommen – nach dem plötzlichen WM-Abenteuer.