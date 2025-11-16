Der eine spielt quasi auf Bewährung, der andere wird immer wichtiger: Sané und Woltemade sind für das Slowakei-Spiel Schlüsselfiguren. Für nächsten Sommer sind die Aussichten völlig unterschiedlich.
16.11.2025 - 11:46 Uhr
Luxemburg - So viele Tore wie Nick Woltemade in einem Spiel hat Leroy Sané in der kompletten Ära von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht geschossen. Dafür führt der Offensivspieler von Galatasaray Istanbul vor dem großen WM-Showdown am Montag (20.45 Uhr/ZDF) gegen die Slowakei ein anderes internes Ranking an: Kein Nationalspieler polarisiert sportlich so wie Sané.