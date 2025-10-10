Schon wieder verletzt: Niclas Füllkrug muss bei West Ham United und der Nationalelf zuschauen. Was bedeutet das für die Chancen des Stürmers Richtung WM 2026?
10.10.2025 - 19:02 Uhr
Sinsheim - Niclas Füllkrug hat eine mögliche Nachnominierung für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland durch eine erneute Verletzung verpasst. Wie Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Partie gegen Luxemburg in Sinsheim der ARD-"Sportschau" sagte, zog sich der Angreifer einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu.