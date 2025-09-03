Nationalmannschaft Serge Gnabry – wird er zur neuen Geheimwaffe im DFB-Team?
Der Angreifer präsentiert sich vor dem Start in die WM-Qualifikation in starker Form. Allerdings fordert der Bundestrainer noch etwas mehr von ihm ein.
Der Angreifer präsentiert sich vor dem Start in die WM-Qualifikation in starker Form. Allerdings fordert der Bundestrainer noch etwas mehr von ihm ein.
Serge Gnabry verfügt über eine besondere Begabung. Er kann das Schwere am Fußballspiel leicht aussehen lassen. Wenn er den Ball technisch gewandt annimmt und dribbelt, wenn er ohne groß hinzusehen einen genauen Pass spielt, wenn er aus den unterschiedlichsten Positionen mit Finesse ein Tor erzielt. Solche Szenen hat Julian Nagelsmann vor Augen, sobald der Bundestrainer über den Offensivspieler spricht: „Serge verfügt über extrem viel Power, hat einen super Abschluss und auch eine gute Kreativität.“