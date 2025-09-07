Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat in der Abwehr ein Problem zu lösen, will sich vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland aber nicht zu früh festlegen.
Nnamdi Collins verfügt über ein bemerkenswertes Profil. Er ist 21 Jahre jung, verdammt schnell und Rechtsverteidiger. Seine Positionierung auf dem Fußballplatz macht den Frankfurter vor allem für den Bundestrainer interessant. Denn Julian Nagelsmann weiß ja, dass es für diesen Außenposten in der Nationalmannschaft nicht viele Fachkräfte auf gehobenem Niveau gibt. Zumal Collins in den vergangenen Monaten mit seinen Fähigkeiten gefiel. Defensiv wie offensiv, bei der Eintracht wie bei der U-21-EM. Bis der verhängnisvolle Abend von Bratislava über ihn hereinbrach und Collins beim enttäuschenden 0:2 gegen die Slowakei von Leo Sauer vorgeführt wurde.