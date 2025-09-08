 
Nationalmannschaft Starker Jamie Leweling – wie der Kraftprotz auf die Pfiffe reagiert

1
Jamie Leweling vom VfB Stuttgart hat im Trikot der Nationalelf gegen Nordirland überzeugt. Foto: Baumann

Der Flügelspieler des VfB Stuttgart hat im Länderspiel gegen Nordirland überzeugt – mit Wille und Wucht. Doch das war nicht alles, was er zu bieten hatte.

Carlos Ubina

Jamie Leweling hat die letzte Aktion des Spiels noch einmal an sich gerissen. Er schnappte sich in der Nachspielzeit den Ball, dribbelte von der rechten Seite nach innen und zog mit dem linken Fuß aus etwa 13 Metern ab. Knapp ging die Kugel am gegnerischen Tor vorbei, dennoch untermauerte der Fußball-Nationalspieler seine starke Leistung. „Er probiert immer etwas und reißt mit seiner Lust die Mitspieler mit“, lobte Julian Nagelsmann den Flügelspieler des VfB Stuttgart nach dem 3:1 in der WM-Qualifikation gegen Nordirland.

 

Der Bundestrainer hatte Leweling als eine von fünf Veränderungen nach der Blamage von Bratislava auf das Feld geschickt. Als rechten Schienenspieler, wie es so schön heißt. Hinter sich wusste der 24-Jährige in der Dreierabwehrkette Antonio Rüdiger und vor sich im Halbraum Serge Gnabry. Der Modellathlet schuf mit hohem Laufpensum die Verbindung.

Energisch und entschlossen. Kraftvoll und zweikampfstark. Wie in den ersten Pflichtspielen beim VfB. Auch wenn seine Ballbehandlung nicht immer fein aussieht. Weder beim Dribbling noch beim Flanken. Leweling weiß sich jedoch durchzusetzen. Der Kraftprotz bringt somit Elemente ins Spiel, die beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) der Bundestrainer schätzt – und in Stuttgart sein Chefcoach Sebastian Hoeneß.

Wucht und Wille. „Wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit in der zweiten Liga, bei der SpVgg Greuther Fürth“, erzählte David Raum, „uns gelingt zwar nicht immer alles mit dem Ball, aber wir haben uns vieles mit Fleiß erarbeitet.“ Der Leipziger gab in der neuen Grundordnung der DFB-Elf auf der linken Seite das Pendant, mit seiner emotionalen Art und seinen Flanken.

„Nach der Niederlage in der Slowakei lag jetzt schon gehöriger Druck auf dieser Partie. Ganz Deutschland hat über uns geschrieben“, sagte Leweling über die laute Kritik zuletzt, „nach dem Sieg ist nun wieder etwas Ruhe eingekehrt.“

Doch zuvor waren im Kölner Stadion Pfiffe zu hören gewesen – in der Pause und bei der Auswechslung von Nick Woltemade. Für Leweling eine nachvollziehbare Reaktion der Anhänger nach der zähen ersten Stunde. „So sind wir halt, wir Deutschen“, schmunzelte er und schob eine Begründung hinterher: „Wir sind im Fußball eine Riesennation, da haben die Fans Ansprüche – und wir auch.“

Die direkte Qualifikation mit der Nationalmannschaft peilt der Stuttgarter nach wie vor an, um im nächsten Jahr bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika dabei zu sein. Das ist das Ziel – und Leweling kennt für sich den Weg dorthin: „Ich muss jetzt wieder beim VfB Gas geben. Das ist mein Arbeitgeber.“

Weitere Artikel zu VfB Stuttgart WM-Qualifikation Julian Nagelsmann Bundestrainer WM Sebastian Hoeneß
 