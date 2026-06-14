Nico Schlotterbeck gibt sich vor dem WM-Start gegen Curaçao sehr selbstbewusst. Geht es nach dem Abwehrspieler wird die DFB-Elf von Anfang an Stärke zeigen.

Nico Schlotterbeck lässt keinen Raum für Zweifel. Nicht an der deutschen Nationalmannschaft und nicht an den eigenen Fähigkeiten. „Wir sind eine Top-Top-Mannschaft“, sagt der Innenverteidiger – und: „Ich habe einen starken linken Fuß.“ Beide Aussagen zusammen ergeben, auch in der Verkürzung, das Gesamtbild, das der 26-Jährige vor dem WM-Auftakt an diesem Sonntag (19 Uhr/ARD) gegen Curaçao vermitteln will. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist nach Amerika gekommen, um lange zu bleiben – möglichst bis zum Finale am 19. Juli. Und er will eine tragende Rolle spielen.

Da gibt es nichts zu belächeln, so Schlotterbeck auf einer Pressekonferenz. Weder von skeptischen Fans noch von kritischen Fachleuten. Zu den Turnierfavoriten zählt aber selbst er das DFB-Team nicht. „Da gibt es andere Nationen, die mehr Druck haben“, sagt der Innenverteidiger von Borussia Dortmund. Titelverteidiger Argentinien zum Beispiel. Europameister Spanien vielleicht noch und Frankreich natürlich.

Die Konkurrenz ist exzellent besetzt. Der DFB-Kader ebenfalls, findet Schlotterbeck. Auch von der Altersstruktur her sei er hervorragend durchmischt. So weit, so gut. Nach zwei verkorksten Weltmeisterschaften geht es für Deutschlands Vorzeigemannschaft beim XXL-Spektakel in Übersee aber schon auch darum, die Wende zum Guten zu schaffen. Denn 2018 in Russland und 2022 in Katar war jeweils nach der Vorrunde Schluss. Und Schlotterbeck hat die Enttäuschung vor vier Jahren miterlebt.

Diesmal sieht sich der BVB-Profi aber in einer anderen Position. Damals zählte er unter Hansi Flick zur jungen Garde, die nicht in der Verantwortung stand. Er ging das Turnier unbedarft an. Nun tritt er in den Reihen von Bundestrainer Julian Nagelsmann gereifter auf – und mit viel Glauben an die eigene Stärke. Fast schon unerschütterlich. „Das ist das Allerwichtigste“, sagt Schlotterbeck, der den ersten Gegner aus der Karibik nicht klein reden will, aber er macht das No-Name-Team des Trainers Dick Advocaat nicht größer, als es der 82. der Weltrangliste verdient. „Curacao ist eine gute Mannschaft. Ganz viele Spieler sind in den Niederlanden ausgebildet worden. Sie sind nicht zu unterschätzen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir der Favorit sind und das Spiel gewinnen werden“, sagt der Verteidiger mit der immensen Angriffslust.

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt die Richtung vor. Foto: Federico Gambarini/dpa

Mit Jonathan Tah wird Schlotterbeck, dem aus einer Anfangszeit im Nationaltrikot ein Hang zu Nachlässigkeiten anhaftet, das Abwehrzentrum der DFB-Elf bilden. Dabei herrscht eine klare Aufgabenteilung. Tah gibt die Richtung auf dem Platz vor, an dem Münchner orientiert sich der seit Langem stabile Dortmunder bei seiner Positionierung. „Er ist lauter als ich“, sagt Schlotterbeck. Allerdings nur auf dem Rasen. Ansonsten sind die forschen Töne von dem gebürtigen Waiblinger zu hören: „Ich bin froh, dass das Turnier jetzt los geht und wir zeigen können, wie gut wir sind.“

Für Schlotterbeck gilt offenbar das Motto: Tiefstapeln, nein Danke! Doch wie stark die DFB-Mannschaft wirklich ist, bleibt schwer einzuschätzen. Da gibt es die potenzielle Weltklasse-Offensive mit Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz. Nur: gemeinsam hat der Dreizack schon länger nicht mehr zugestochen – aufgrund von Verletzungspausen. Und aktuell kämpft Musiala noch immer darum, seine Form zu finden. Da könnte Curaçao als Aufbaugegner gerade recht kommen. Genauso wie für Leroy Sané, der ewigen Reizfigur in der DFB-Mannschaft. Der 30-Jährige empfahl sich beim 2:1 gegen die USA bei der Generalprobe aber mit dem Siegtreffer.

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Beim Blick nach hinten richten sich alle Augen auf Manuel Neuer. Sein Comeback steht bevor. Allerdings mit einem Kaltstart, da die linke Wade des 40-Jährigen zwickte. Für den Sportdirektor Rudi Völler stellt das jedoch kein Problem dar. „Er strahlt sehr viel Ruhe aus“, sagt der 66-Jährige über den Torwart, den zurzeit viele Nationalspieler – historisch betrachtet – als den besten seines Fachs bezeichnen. Auch Schlotterbeck.

Seine fünfte WM geht Neuer an. Über mehr Erfahrung verfügt kein anderer im DFB-Kader. 124 Länderspiele sind es aktuell, die in der Vita der Nummer eins stehen. Im Idealfall sollen in 35 Tagen noch acht Einsätze dazu kommen – sofern die Wade der Nation hält und Schlotterbecks mutige Ansagen in die Tat umgesetzt werden.