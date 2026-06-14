Nico Schlotterbeck gibt sich vor dem WM-Start gegen Curaçao sehr selbstbewusst. Geht es nach dem Abwehrspieler wird die DFB-Elf von Anfang an Stärke zeigen.
14.06.2026 - 08:00 Uhr
Nico Schlotterbeck lässt keinen Raum für Zweifel. Nicht an der deutschen Nationalmannschaft und nicht an den eigenen Fähigkeiten. „Wir sind eine Top-Top-Mannschaft“, sagt der Innenverteidiger – und: „Ich habe einen starken linken Fuß.“ Beide Aussagen zusammen ergeben, auch in der Verkürzung, das Gesamtbild, das der 26-Jährige vor dem WM-Auftakt an diesem Sonntag (19 Uhr/ARD) gegen Curaçao vermitteln will. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist nach Amerika gekommen, um lange zu bleiben – möglichst bis zum Finale am 19. Juli. Und er will eine tragende Rolle spielen.