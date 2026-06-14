Am Sonntag treffen in Houston der jüngste und der älteste WM-Coach aufeinander. Zuvor äußert sich der Bundestrainer über Dick Advocaat.

Sie liegen 40 Jahre auseinander, der jüngste und der älteste WM-Coach. Nun treffen Julian Nagelsmann und Dick Advocaat an diesem Sonntag (19 Uhr/ARD) mit ihren Nationalmannschaften in Houston aufeinander. Im Vorfeld zeigt der Bundestrainer großen Respekt vor der bisherigen Lebensleistung des Niederländers, der beim Turnier in Nordamerika den Außenseiter Curaçao anleitet. „Es ist unglaublich, was er in seiner Karriere schon alles geschafft hat“, sagt der 38-Jährige.

Bei Advocaat stehen 26 Stationen als Chefcoach in seiner Vita. Auf die Frage, ob er mit 78 Jahren auch noch Trainer sein werde wie sein Gegenüber, antwortete Nagelsmann jedoch mit einem klaren: „Nein. Ich liebe meinen Job, aber das werde ich nicht machen.“ Ohnehin will der Bundestrainer im Moment nicht zu sehr vorausschauen. Sein Fokus liegt auf der aktuellen Weltmeisterschaft, speziell auf der Begegnung mit dem Turnierneuling aus der Karibik.

„Es ist wie in einer Pokalpartie - David gegen Goliath. Die Spieler aus Curaçao sind gut ausgebildet, die meisten von ihnen in den Niederlanden. Sie haben gegen uns nichts zu verlieren, können unbeschwert auftreten und das macht sie gefährlich“, sagt Nagelsmann, der keine personellen Sorgen hat. Alle 26 deutschen Nationalspieler sind fit - und der Bundestrainer bestätigte, dass Manuel Neuer nach der Rückholaktion vor der WM erstmals wieder im Tor stehen wird.