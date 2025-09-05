Nach der Blamage in der Slowakei nimmt die Kritik am Bundestrainer zu – und die DFB-Elf muss vor dem Heimspiel gegen Nordirland um die WM-Qualifikation fürchten.
05.09.2025 - 14:18 Uhr
Am Ende war die Taktik des Bundestrainers nicht einmal mehr das Papier wert, auf dem sie stand. Zerknüllt lag der Zettel mit den Vorgaben bei Abpfiff im deutschen Tor. Nichts davon hatte Julian Nagelsmann auf dem Platz gesehen. Doch was den 38-Jährigen an der Seitenlinie fassungslos machte, war die Teilnahmslosigkeit seines Teams. Denn für Nagelsmann und jeden Zuschauer ging es nach dem 0:2 zum Auftakt der WM-Qualifikation in der Slowakei um die fehlende Emotionalität in der Elf des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) – und nicht um den Mangel an Feinheiten.