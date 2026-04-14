Nationalpark Schwarzwald Kretschmann schwärmt von der Wildnis für Jahrhunderte
Ministerpräsident Kretschmann besucht den Nationalpark Schwarzwald. Er schaut sich an, was durch das 1200 Hektar großen Erweiterungsgebiet entstanden ist.
Ministerpräsident Kretschmann besucht den Nationalpark Schwarzwald. Er schaut sich an, was durch das 1200 Hektar großen Erweiterungsgebiet entstanden ist.
„Nicht vergessen“, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann schon im Shuttlebus auf den serpentinenreichen Wegen zum Schurmsee. „Das ist ein Projekt, das auf 600 Jahre angelegt ist.“ Gerade hat Berthold Reichle, einer der beiden Nationalparkleiter, erklärt, dass die Kernzonen des Nationalparks „unsere Heiligtümer“ sind, dass das Parkmanagement den Nachbarn, deren Gärten unmittelbar an der Nationalparkgrenze endet, aber auch entgegenkommt: Dafür sind die Managementzonen an den Rändern der Siedlungsgebiete da. Dort gilt kein Betretungsverbot wie in den Kernzonen des Nationalparks. Stattdessen können die Leute, so wie sie es gewohnt sind, im angrenzenden Wald Pilze oder Heidelbeeren suchen oder spazieren gehen. „Durch solches Entgegenkommen in den Randzonen schaffen wir Vertrauen“, erklärt Reichle.