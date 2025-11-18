 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Mit neuer Angriffslust – die WM-Chancen der VfB-Stars

Nationalspieler des VfB Mit neuer Angriffslust – die WM-Chancen der VfB-Stars

Nationalspieler des VfB: Mit neuer Angriffslust – die WM-Chancen der VfB-Stars
1
In der 79. Minute in der Partie in Luxemburg eingewechselt, ist Jamie Leweling der einzige VfB-Profi gewesen, der Länderspielminuten gesammelt hat. Foto: IMAGO/Nico Herbertz

Bis zu sechs Profis hat der VfB schon für das DFB-Team abgestellt. Jetzt waren es nur noch zwei, was sich aber wieder ändern kann. Wir blicken auf die WM-Perspektiven der Stuttgarter.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Der VfB Deutschland scheint erst einmal passé. Bis zu sechs Nationalspieler stellte der Stuttgarter Bundesligist in den vergangenen Monaten. Ein ungeahnter Aufschwung, der viel mit dem Formhoch der Mannschaft von Sebastian Hoeneß in der jüngeren Vergangenheit zu tun hatte. Denn der Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraut der Arbeit seines Kollegen – und blickt weiter ins Schwabenland. Auch wenn zuletzt nur Jamie Leweling und Alexander Nübel im Kader des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) standen und dabei nur Nebenrollen einnahmen.

 

Wie steht es nach der gesicherten Qualifikation um die WM-Aussichten der VfB-Spieler für den nächsten Sommer? Ein Überblick.

Angelo Stiller Über den Mittelfeldspieler wurde in den vergangenen Tagen viel geredet. Seine Nichtberücksichtigung überraschte Fachleute und Fans – und sie verärgerte die Macher beim VfB. Klärende Gespräche haben mittlerweile stattgefunden – und Julian Nagelsmann sagt: „Er macht sich berechtigte Hoffnungen auf die WM. Für Angelo ist die Tür garantiert nicht zu. Er ist ein toller Spieler, der in Stuttgart eine tragende Rolle spielt.“ Entschieden hat sich der Bundestrainer aber noch lange nicht, da gerade auf der Doppelsechs die Fragen groß sind. Nagelsmann sucht nach der passenden Lösung.

Unsere Empfehlung für Sie

Nationalmannschaft: Das Team von Julian Nagelsmann: wie eine Wundertüte mit Knallefekt

Nationalmannschaft Das Team von Julian Nagelsmann: wie eine Wundertüte mit Knallefekt

Dank des furiosen Gruppenfinales gegen die Slowakei landet die DFB-Elf bei der WM-Auslosung im Topf mit den großen Favoriten. Gehört das Team von Julian Nagelsmann schon dazu?

Maximilian Mittelstädt Der Linksverteidiger war nun zum zweiten Mal nicht dabei. „Wir dürfen ihn aber nicht vergessen“, sagt Julian Nagelsmann zur Aufzählung der Kandidaten für die Abwehr. David Raum hat sich jedoch vorerst den Stammplatz erkämpft. Dahinter sieht der Bundestrainer im Augenblick Frankfurts Nathaniel Brown, der beim 6:0 gegen die Slowakei Einsatzminuten erhielt – und von Kapitän Joshau Kimmich ein Lob. Mittelstädt muss sich demnach ranhalten und wieder auf konstant hohem Niveau spielen, um erneut in den DFB-Kader zu rücken. Mit seinem guten Gesamtpaket bleibt der Stuttgarter auf jeden Fall ein WM-Kandidat. Wie Angelo Stiller greift er mit neuem Schwung an.

War zuletzt zweimal nicht dabei, hat aber weiter WM-Chancen: Maximilian Mittelstädt (Mitte). Foto: IMAGO/Nico Herbertz

Deniz Undav Nach einer Verletzungspause kommt der Offensivspieler wieder in Schuss. Und wer Deniz Undav nur ein wenig kennt, der weiß, dass er die Nationalmannschaft stets im Blick behält. Zu gerne trägt er das Trikot mit dem Bundesadler, um eine WM-Teilnahme bereits jetzt abzuhaken. Auch auf den EM-Zug sprang der 29-Jährige erst spät auf. Doch in der Offensive hat der VfB-Angreifer mächtig Konkurrenz. Zumindest, wenn alle Stars fit sind. Dennoch: Undav verfügt mit seinem Instinktfußball über Fähigkeiten, die es in bestimmten WM-Momenten braucht. Um sich in Erinnerung zu bringen, muss er weiter wie zuletzt mit vier Toren treffen.

Unsere Empfehlung für Sie

Länderspiel in der MHP-Arena: Jetzt fix – die DFB-Elf testet im März in Stuttgart

Länderspiel in der MHP-Arena Jetzt fix – die DFB-Elf testet im März in Stuttgart

Nach der direkten Qualifikation für die WM ist klar, dass die deutsche Nationalmannschaft ein Vorbereitungsspiel im Heimstadion des VfB Stuttgart absolvieren wird. Die Einzelheiten.

Jamie Leweling Der Außenstürmer war diesmal dabei und kam beim 2:0 in Luxemburg in der Schlussphase zum Einsatz. Gegen die Slowakei blieb er in Leipzig auf der Bank. Mit seinem Profil bietet Jamie Leweling dem Bundestrainer jedoch eine gute Alternative zu den vielen feinen Füßen im Kader. Denn den Stuttgarter kann Julian Nagelsmann dank seiner Wucht und Defensivarbeit auch als Schienenspieler in einer Fünferkette auflaufen lassen. Leweling bleibt aber vor allem ein Mann für die Offensive. Schnell und kraftvoll. Allerdings gibt es auf der Rennbahn einige Rivalen.

Alexander Nübel Auf die Torhüterfrage geht Julian Nagelsmann ständig ein – und wartet dabei weiter ab. Geduldig schaut der Bundestrainer auf Marc-André ter Stegen. „Wir hoffen, dass er sich nach seiner Verletzung beim FC Barcelona durchsetzt oder einen Club findet, bei dem er spielt“, sagt Nagelsmann. Das muss kein Topverein sein. Spielen muss der 33-Jährige aber schon, um wieder die Nummer eins zu werden. Dahinter sieht der Bundestrainer Oliver Baumann mit seiner Verlässlichkeit. Der Stuttgarter Alexander Nübel wäre die Nummer drei. Doch Vorsicht. Der Augsburger Finn Dahmen, aber vor allem der junge Noah Atubolu aus Freiburg, sind Nübels aufstrebende WM-Konkurrenten.

Weitere Themen

Ex-Profi des VfB Stuttgart: Wie es zum Besuch von Jean Zimmer in der Cannstatter Kurve kam

Ex-Profi des VfB Stuttgart Wie es zum Besuch von Jean Zimmer in der Cannstatter Kurve kam

Jean Zimmer trägt den VfB noch immer im Herzen. Kürzlich war der Ex-Profi sogar in der Cannstatter Kurve zu Besuch. Er erzählt, wie es dazu kam.
Von Gregor Preiß
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Das ging schnell – Leweling wieder im VfB-Training

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Deutsche Nationalmannschaft: So äußert sich Bundestrainer Nagelsmann über Angelo Stiller

Deutsche Nationalmannschaft So äußert sich Bundestrainer Nagelsmann über Angelo Stiller

Obwohl er beim 6:0 gegen die Slowakei nicht dabei war, war er Thema: Der nicht nominierte Angelo Stiller. Nach dem Spiel äußerte sich Julian Nagelsmann erneut zu dem VfB-Star.
Von Gregor Preiß
Live-Podcast mit Zuschauern: Heute in der Alten Schule – der PubCannstatt mit Pascal Stenzel

Live-Podcast mit Zuschauern Heute in der Alten Schule – der PubCannstatt mit Pascal Stenzel

Er gehört zu den dienstältesten Spielern im Kader des VfB Stuttgart – und ist absoluter Publikumsliebling. Heute Abend kommt er zu unserem Live-Podcast in die Alte Schule. Seid dabei!
Von Dirk Preiß
VfB Stuttgart: Der VfB will mit Nartey verlängern – unter einer Voraussetzung

VfB Stuttgart Der VfB will mit Nartey verlängern – unter einer Voraussetzung

Der Däne überrascht in dieser Saison in mehrfacher Hinsicht – und könnte langfristig zu einem wichtigen Faktor beim VfB werden. Die Gespräche starten in Kürze.
Von David Scheu
Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv: Free Palestine fordert Boykott – so reagiert der VfB

Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv Free Palestine fordert Boykott – so reagiert der VfB

Der Stuttgarter Ableger von Free Palestine hat mit Blick auf das VfB-Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv eine Online-Petition gestartet. Die Hintergründe – und die Reaktionen des Vereins.
Von Gregor Preiß
VfB Stuttgart: So lief der Start in die Trainingswoche

VfB Stuttgart So lief der Start in die Trainingswoche

Ohne mehrere Nationalspieler, aber auch ohne größere Verletzungssorgen ist der VfB in die Trainingswoche gestartet. Wir haben die Bilder.
Von Gregor Preiß und David Scheu
VfB Stuttgart: Endspiel für Ermedin Demirovic – in ungeliebter Rolle

VfB Stuttgart Endspiel für Ermedin Demirovic – in ungeliebter Rolle

Für den Stürmer kann am Dienstag der WM-Traum mit Bosnien-Herzegowina wahr werden. Auch bei anderen VfB-Profis stehen Entscheidungen mit ihren Nationalteams an.
Von David Scheu
Nationalspieler der Schweiz: VfB-Profi angeschlagen – Luca Jaquez reist nicht mit zur WM-Quali

Nationalspieler der Schweiz VfB-Profi angeschlagen – Luca Jaquez reist nicht mit zur WM-Quali

Gelingt der Schweiz der letzte Schritt zur WM-Qualifikation? Stuttgarts Verteidiger Luca Jaquez wird beim abschließenden Spiel nicht mit vor Ort dabei sein.
Kapitän des VfB Stuttgart: So freut sich Atakan Karazor über sein erstes Länderspiel

Kapitän des VfB Stuttgart So freut sich Atakan Karazor über sein erstes Länderspiel

Lange hat er darauf warten müssen. Jetzt hat Atakan Karazor endlich sein erstes Länderspiel für die Türkei absolviert – und sich sehr darüber gefreut.
Von Marco Seliger
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart DFB DFB-Elf WM Julian Nagelsmann Maximilian Mittelstädt Deniz Undav Alexander Nübel Video
 
 