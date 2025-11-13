Fünf A-Nationalspieler des VfB Stuttgart sind in den kommenden Tagen in der WM-Qualifikation im Einsatz. Wir zeigen auf, wie die Chancen stehen.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko geht in die heiße Phase. Sechs Nationalspieler des VfB Stuttgart kämpfen in den kommenden Tagen noch um wichtige Punkte in der Qualifikation, wobei sich Bilal El Khannouss mit Marokko bereits qualifiziert hat. Alle anderen müssen sich noch anstrengen. Ein Ausblick.

Luca Jaquez (Schweiz): Der Abwehrspieler trifft am Samstag (20.45 Uhr) mit den Eidgenossen auf die abgeschlagenen Schweden. Die Schweiz wäre bei einem Sieg qualifiziert, wenn der Kosovo als Überraschungs-Zweiter zeitgleich nicht in Slowenien gewinnt. Auch ein Unentschieden würde für die Schweiz die sechste WM-Teilnahme in Folge bedeuten, sollte der Kosovo parallel eine Niederlage kassieren.

Nikolas Nartey (Dänemark): Wie sein VfB-Kollege Luca Jaquez erst frisch bei der Nationalmannschaft dabei, hat auch Nartey gute Chancen, sich mit Dänemark für das Turnier in Amerika zu qualifizieren. Die Dänen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den punktgleichen Schotten um den Gruppensieg. Dänemark trifft am Samstag (20.45 Uhr) auf Belarus, zeitgleich tritt Schottland in Griechenland an, die beide keine Chancen mehr auf den Gruppensieg haben. Möglicherweise fällt die Entscheidung erst im direkten Duell am kommenden Dienstag (20.45 Uhr), wenn Nartey und Co. auf der Insel ranmüssen.

Atakan Karazor (Türkei): Noch wartet der VfB-Kapitän auf seinen ersten Länderspieleinsatz für die Türkei. Am Samstag (18 Uhr) empfangen die Türken das noch punktlose Bulgarien. Bei drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Spanien dürfte es mit der direkten Qualifikation schwer werden. Auch wenn die Türkei am letzten Spieltag im direkten Duell mit dem Europameister noch die Chance hat, an den Spaniern vorbeizuziehen.

Bilal El Khannouss (Marokko): Der Angreifer hat sich als einziger VfB-Profi bereits für die WM qualifiziert. El Khannouss bestreitet mit Marokko zwei Testspiele gegen Mosambik und Uganda.