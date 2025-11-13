Fünf A-Nationalspieler des VfB Stuttgart sind in den kommenden Tagen in der WM-Qualifikation im Einsatz. Wir zeigen auf, wie die Chancen stehen.
Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko geht in die heiße Phase. Sechs Nationalspieler des VfB Stuttgart kämpfen in den kommenden Tagen noch um wichtige Punkte in der Qualifikation, wobei sich Bilal El Khannouss mit Marokko bereits qualifiziert hat. Alle anderen müssen sich noch anstrengen. Ein Ausblick.