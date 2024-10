Oft hüten Fußballtrainer ihre Aufstellung wie ein Staatsgeheimnis. Bundestrainer Julian Nagelsmann machte vor dem Spiel gegen die Niederlande bei Angelo Stiller eine Ausnahme – aus diesen Gründen.

Marco Seliger 13.10.2024 - 19:19 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündete am Sonntagabend in München die frohe Kunde für Angelo Stiller: Der Mittelfeldmann des VfB Stuttgart wird in der deutschen Startelf stehen an diesem Montag gegen die Niederlande (20.45 Uhr/ZDF) – und dabei neben Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern auflaufen.