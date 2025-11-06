Wichtige Spiele in der WM-Qualifikation stehen im November an. Dabei vertraut der Bundestrainer nur auf zwei Profis des VfB Stuttgart.
06.11.2025 - 13:05 Uhr
In den Gruppenspielen der WM-Qualifikation geht es in die entscheidende Begegnungen – und der Bundestrainer vertraut dabei auf zwei Fußballprofis des VfB Stuttgart. Julian Nagelsmann hat am Donnerstagmittag für die Partien in Luxemburg am 14. November sowie in Leipzig gegen die Slowakei am 17. November Keeper Alexander Nübel und Offensivmann Jamie Leweling nominiert. Maximilian Mittelstädt und Angelo Stiller stehen nicht im Kader.