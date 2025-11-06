In den Gruppenspielen der WM-Qualifikation geht es in die entscheidende Begegnungen – und der Bundestrainer vertraut dabei auf zwei Fußballprofis des VfB Stuttgart. Julian Nagelsmann hat am Donnerstagmittag für die Partien in Luxemburg am 14. November sowie in Leipzig gegen die Slowakei am 17. November Keeper Alexander Nübel und Offensivmann Jamie Leweling nominiert. Maximilian Mittelstädt und Angelo Stiller stehen nicht im Kader.

Das VfB-Duo ist Teil des Kaders, der sich am Montag in Wolfsburg trifft und der in den folgenden zwei Spielen die direkten Tickets zur Weltmeisterschaft 2026 sichern soll. Nach Startschwierigkeiten und dem 0:2 in Bratislava führt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Gruppe A vor der punktgleichen Slowakei an.

Doch sollte am Ende der Weg des DFB-Teams nicht direkt in die USA, Kanada und Mexiko führen, gibt es noch die Möglichkeit, sich über die Play-offs für das Finalturnier im nächsten Sommer zu qualifizieren. Unerheblich wäre dann die weitere Platzierung der Deutschen als Zweiter oder Dritter in der Gruppe. Denn als Final-Four-Teilnehmer der Nations League ist man für die Play-offs im Fall der Fälle gesetzt. Dann spielen 16 Mannschaften die vier verbleibenden WM-Plätze für Europa aus.