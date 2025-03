Am Dienstagvormittag stieg die erste Trainingseinheit der DFB-Elf vor den Nations-League-Duellen mit Italien. Mit dabei waren fünf VfB-Profis – auf ungewohntem Geläuf.

Marco Seliger 18.03.2025 - 11:45 Uhr

Auch das Geburtstagskind stand auf dem Platz. Alle fünf nominierten Nationalspieler des VfB Stuttgart absolvierten am Dienstagvormittag die erste Trainingseinheit der DFB-Elf vor den beiden Duellen in der Nations League mit Italien (Hinspiel an diesem Donnerstag/20.45 Uhr in Mailand, Rückspiel am Sonntag in Dortmund).