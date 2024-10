Zum Bundesligaauftakt in Freiburg sowie im ersten Heimspiel gegen Mainz stand er noch in der Anfangsformation des VfB. Auch beim Champions-League-Auftakt bei Real Madrid war er Teil der Startelf – doch zuletzt hatte Chris Führich seinen Stammplatz beim Vizemeister aus Stuttgart verloren. Nun aber geht es für den 26-Jährigen schrittweise wieder bergauf.

So bescheinigte ihm der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß gegen Sparta Prag eine „erfrischende Leistung“. Führich war gegen den tschechischen Serienmeister am Dienstagabend beim Stand von 1:1 nach 62 Minuten für Ermedin Demirovic eingewechselt worden. Zwar konnte der ehemalige Paderborner nichts mehr am Spielstand ändern, dennoch kam mit ihm mehr Kreativität ins Stuttgarter Spiel. Schließlich traute sich Führich auf dem linken Flügel auch mal ins Eins-gegen-Eins – und suchte zudem den Torabschluss.

„Falls es überhaupt eine Delle in seiner Formkurve gab, wird er da ganz schnell wieder rauskommen“, sagte Hoeneß, der sich zuletzt allerdings für andere auf den Flügelpositionen seiner Startelf entschieden hatte. Jamie Leweling und Enzo Millot hatten nicht nur gegen Prag die Nase vorne – auch der Schweizer Fabian Rieder mischt im internen Konkurrenzkampf mit.

Doch Führich erhielt jetzt weitere Rückendeckung: So hält der Bundestrainer Julian Nagelsmann weiter an dem Nationalspieler (bisher sechs Einsätze) fest, nominierte ihn an diesem Donnerstag für die Länderspiele am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina (20.45 Uhr/RTL) sowie am 14. Oktober in München gegen die Niederlande (20.45 Uhr/ZDF), wenn es um Punkte in der Nations League geht.

„Chris bleibt ein ganz wichtiger Spieler für uns. Er hat die Messlatte durch seine starken Leistungen in der Vorsaison sehr hoch gelegt“, sagte Clubtrainer Hoeneß über den Offensivspieler, dem in der Vorsaison in der Bundesliga acht Tore und sieben Torvorlagen gelungen waren: „Gemeinsam arbeiten wir dran, die Latte noch ein wenig höher zu schieben.“

Bevor es mit der Nationalelf auf Länderspielreise geht, steht beim VfB noch das Baden-Württemberg-Duell gegen die TSG Hoffenheim an (Sonntag 19.30 Uhr). Auch für Chris Führich ist dies eine gute Möglichkeit, sich mit einer erneut starken Leistung zurück ins Rampenlicht zu spielen.