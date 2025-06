Nationalspieler des VfB Stuttgart: Ist Angelo Stiller ein heimlicher Gewinner nach zwei Niederlagen?

Julian Nagelsmann achtet ja sehr auf Kleinigkeiten. Auf dem Platz, wenn es um die freien Räume für die Angriffe, die passende Abstände zwischen den Mannschaftsteilen und die richtige Positionierung der Verteidiger geht. Beinahe detailverliebt kommt einem der Bundestrainer in all diesen taktischen Feinheiten vor. Aber der 37-Jährige schaut auch, was sich jenseits der Kabine abspielt. „Er hat bei den Physios geholfen, aufzuräumen“, sagt Nagelsmann über Tom Bischof. Das seien neben den Leistungen „die kleinen Gesten, die ich wahrnehme“, so der Bundestrainer – und sie imponieren ihm, zumal der 19-jährige Debütant ja bald einer derjenigen sein könnte, der Ordnung im Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft schafft.