Der Bundestrainer vertraut weiter einer großen Gruppe aus Stuttgart. So stark sind nicht einmal der FC Bayern und Borussia Dortmund in der Nationalmannschaft vertreten.

Carlos Ubina 03.10.2024 - 10:11 Uhr

Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die nächsten Fußball-Länderspiele nominiert. Dabei hat der Bundestrainer fünf Spieler des VfB Stuttgart berufen: Alexander Nübel, Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller und Chris Führich. Die Stuttgarter bilden die größte Gruppe und sind dabei, wenn es am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina (20.45 Uhr/RTL) und am 14. Oktober gegen die Niederlande (20.45 Uhr/ZDF) um Punkte in der Nations League geht.