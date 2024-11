Bundestrainer Julian Nagelsmann hat im Jahr 2024 eine Mannschaft geformt, die von klaren Vorgaben auf dem Platz und einem Wohlfühlklima untereinander lebt. VfB-Profi Maximilian Mittelstädt gibt Einblicke.

Marco Seliger 15.11.2024 - 13:11 Uhr

Maximilian Mittelstädt kann das Länderspieljahr der DFB-Elf gut einordnen. Vielleicht ist er sogar der Experte schlechthin dafür, weil er anno 2024 vom Senkrechtstarter rund um seine erste Berufung zur festen Größe im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann geworden ist. Tief blicken lassen nun die Aussagen des Linksverteidigers des VfB Stuttgart vor den beiden letzten Länderspielen des Jahres an diesem Samstag in Freiburg (20.45 Uhr/RTL) gegen Bosnien und Herzegowina und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn– da sie die interne, atmosphärische Entwicklung unter Nagelsmann spiegeln.