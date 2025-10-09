Am Donnerstagabend äußerte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals über die überraschende Nicht-Nominierung von Maximilian Mittelstädt – und gab Einblicke in das Gespräch.
09.10.2025 - 18:53 Uhr
Es war die große Überraschung: Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart nicht für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg an diesem Freitag in Sinsheim (20.45 Uhr/ARD) und am Montag in Belfast gegen Nordirland (20.45 Uhr/RTL). Am Donnerstagabend äußerte sich der Coach nun auf der Pressekonferenz in der Sinsheimer Arena zu seiner Entscheidung gegen Mittelstädt.