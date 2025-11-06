 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Paukenschlag: Stiller und Mittelstädt nicht dabei

Nationalspieler des VfB Stuttgart Paukenschlag: Stiller und Mittelstädt nicht dabei

Nationalspieler des VfB Stuttgart: Paukenschlag: Stiller und Mittelstädt nicht dabei
1
Nicht nominiert für die nächsten Länderspiele: Maximilian Mittelstädt (li.) und Angelo Stiller Foto: Baumann

Große Überraschung: Die VfB-Führungsspieler Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt fehlen im DFB-Aufgebot für die letzten beiden Länderspiele des Jahres.

Sport: Marco Seliger (sem)

Es ist aus Sicht des VfB Stuttgart der nächste Paukenschlag des Bundestrainers – und dieses Mal ist es gleich ein doppelter. Denn nachdem Julian Nagelsmann im vergangenen Länderspielblock im Oktober überraschend auf den VfB-Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt verzichtet hat, macht er nun selbiges. Mittelstädt steht in den letzten beiden Länderspielen des Jahres am 14. November in Luxemburg und drei Tage später in Leipzig gegen die Slowakei wieder nicht im Kader. Mit ihm fehlt dieses Mal auch noch der Stuttgarter Taktgeber Angelo Stiller, der zuletzt immer fester Bestandteil des DFB-Teams war - und vor nicht allzu langer Zeit sogar auf einem guten Weg in Richtung Stammplatz zu sein schien. Ebenso wie es Mittelstädt zumindest im Wechselspiel mit seinem Konkurrenten David Raum links hinten war.

 

Tempi passati, lässt sich da jetzt im November 2025 sagen. Für Mittelstädt und Stiller sind die Nicht-Nominierungen auch mit Blick auf die WM im nächsten Sommer schwer hinnehmbare Nackenschläge. Der DFB kommunizierte die Kadernominierung Nagelsmanns am Donnerstagmittag nur über seine offiziellen Kanäle. In seiner schriftlich verbreiteten Stellungnahme zum Aufgebot erwähnte oder begründete der Bundestrainer die Nicht-Nominierungen Mittelstädts und Stillers nicht.

Mittelstädt nicht dabei

In Torhüter Alexander Nübel und Offensivmann Jamie Leweling stehen nun zwei VfB-Profis im deutschen Aufgebot. Deniz Undav wurde wie schon im Oktober nicht nominiert – bei den beiden Partien in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg (4:0) und in Belfast gegen Nordirland (1:0) war jeweils kein VfB-Profi auf dem Platz gestanden. Stiller und Nübel saßen jeweils auf der Bank, Leweling war wegen Adduktorenproblemen aus dem DFB-Quartier abgereist – und Mittelstädt wie jetzt wieder gar nicht erst nominiert worden.

Die Tür für Mittelstädt bleibt geschlossen

Auf der Linksverteidigerposition setzt Nagelsmann in den letzten beiden WM-Qualifikationsspielen nun wieder auf Stammkraft Raum und dessen Vertreter Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt. Nagelsmann hatte nach dem 1:0 von Belfast noch dies über Mittelstädt gesagt: „Maxi hat es immer gut gemacht“, aber grundsätzlich spiele er aufgrund der Ordnung beim VfB gerade ein bisschen defensiver als in der vergangenen Saison und sei offensiv nicht mehr so ganz dabei: „In den Spielen gegen Luxemburg und Nordirland haben wir ein bisschen was anderes gebraucht“. Die Türe, so betonte das der Bundestrainer im Oktober noch explizit, sei für Mittelstädt aber nicht geschlossen.

Jetzt aber bleibt sie weiterhin versperrt – ebenso wie jetzt auch für seinen Stuttgarter Teamkollegen Stiller, der sich allerdings wie Mittelstädt keinesfalls in einer Art Leistungsloch beim VfB befindet. Allerdings sah Mittelstädt zuletzt beim 1:3 in der Bundesliga bei RB Leipzig bei einigen Angriffen über seine Seite nicht gut aus.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart in der Europa League: Liveblog: Feyenoord-Fans versammeln sich am Treffpunkt

VfB Stuttgart in der Europa League Liveblog: Feyenoord-Fans versammeln sich am Treffpunkt

Der VfB Stuttgart empfängt in der Europa League das Team von Feyenoord Rotterdam. Wir begleiten die Partie mit einem Liveblog.

Mittelfeldmann Stiller jedenfalls hat nun weiter das Nachsehen gegenüber Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka vom FC Bayern, die im Oktober das deutsche Zentrum bildeten. Und Stiller hat, was die Kadernominierung auf seiner Position angeht, neuerdings auch das Nachsehen gegenüber Felix Nmecha (Borussia Dortmund). Joshua Kimmich vom FC Bayern wurde ja zuletzt im Oktober nicht mehr im Mittelfeldzentrum eingesetzt, sondern wieder als Rechtsverteidiger.

Für die beiden November-Länderspiele berief Nagelsmann in der Offensive den Rückkehrer Leroy Sané (Galatasaray Istanbul) sowie erstmals den 19-jährigen Linksaußen Said El Mala vom 1. FC Köln.

Weitere Themen

Nationalspieler des VfB Stuttgart: Paukenschlag: Stiller und Mittelstädt nicht dabei

Nationalspieler des VfB Stuttgart Paukenschlag: Stiller und Mittelstädt nicht dabei

Große Überraschung: Die VfB-Führungsspieler Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt fehlen im DFB-Aufgebot für die letzten beiden Länderspiele des Jahres.
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart in der Europa League: Liveblog: Feyenoord-Fans versammeln sich am Treffpunkt

VfB Stuttgart in der Europa League Liveblog: Feyenoord-Fans versammeln sich am Treffpunkt

Der VfB Stuttgart empfängt in der Europa League das Team von Feyenoord Rotterdam. Wir begleiten die Partie mit einem Liveblog.
Von Heiko Hinrichsen, Philipp Maisel, Dirk Preiß, Carlos Ubina, Christian Pavlic
Nationalspieler des VfB Stuttgart: Diese VfB-Profis hat Julian Nagelsmann berufen

Nationalspieler des VfB Stuttgart Diese VfB-Profis hat Julian Nagelsmann berufen

Wichtige Spiele in der WM-Qualifikation stehen im November an. Dabei vertraut der Bundestrainer nur auf zwei Profis des VfB Stuttgart.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart Transfermarkt: Newcastle-Stürmer im Fokus des VfB?

VfB Stuttgart Transfermarkt Newcastle-Stürmer im Fokus des VfB?

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von Heiko Hinrichsen, Gregor Preiß, Philipp Maisel, David Scheu und Carlos Ubina
Leihspieler des VfB Stuttgart: Jovan Milosevic meldet sich eindrucksvoll zurück

Leihspieler des VfB Stuttgart Jovan Milosevic meldet sich eindrucksvoll zurück

Nach seiner Verletzung schießt der Stürmer Partizan Belgrad zum Sieg und an die Tabellenspitze – mit einem sehenswerten Treffer der Marke Tor des Monats.
Von David Scheu
Feyenoord Rotterdam: Torwart Timon Wellenreuther: „Wir wollen beim VfB gewinnen“

Feyenoord Rotterdam Torwart Timon Wellenreuther: „Wir wollen beim VfB gewinnen“

Timon Wellenreuther ist in Karlsruhe geboren – und ist Stammtorwart bei Feyenoord Rotterdam. Mit den Niederländern will er sich in der Partie beim VfB nicht verstecken.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart gegen Rotterdam: Lothar Matthäus: „Ich traue dem VfB den Europa-League-Titel zu“

VfB Stuttgart gegen Rotterdam Lothar Matthäus: „Ich traue dem VfB den Europa-League-Titel zu“

Lothar Matthäus ist omnipräsent als TV-Experte – an diesem Donnerstag ist er in der Europa League in Stuttgart im Einsatz. Vorher spricht er hier ausführlich über den VfB.
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart in der Europa League: Mit dieser Startelf will Sebastian Hoeneß bestehen

VfB Stuttgart in der Europa League Mit dieser Startelf will Sebastian Hoeneß bestehen

Der Pokalsieger steht gegen Feyenoord Rotterdam an diesem Donnerstag unter Druck – und der Trainer sucht die passende Formation, um zu gewinnen.
Von Carlos Ubina
VfB gegen Feyenoord: Jetzt live im Stream! Der MeinVfB-Countdown zur Europa League

VfB gegen Feyenoord Jetzt live im Stream! Der MeinVfB-Countdown zur Europa League

Was muss man wissen zur Partie des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam? Wir stimmen euch im Livestream auf das Spiel ein.
Von Dirk Preiß
VfB gegen Feyenoord Rotterdam: Feyenoord-Fans erobern Stuttgart – gute Stimmung, viel Polizei

VfB gegen Feyenoord Rotterdam Feyenoord-Fans erobern Stuttgart – gute Stimmung, viel Polizei

Am Donnerstag empfängt der VfB Stuttgart in der Europa League Feyenoord Rotterdam. Die Fans zeigen bereits am Mittwoch Präsenz in der Stuttgarter Innenstadt – ebenso wie die Polizei.
Von Nina Scheffel
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart DFB-Elf Julian Nagelsmann Angelo Stiller Maximilian Mittelstädt Deniz Undav
 