Falls der VfB Stuttgart ins DFB-Pokalfinale einziehen sollte, droht den deutschen Nationalspielern der Weiß-Roten ein Terminstress im Mai mit Blick auf die WM-Vorbereitung.

Marco Seliger 31.03.2026 - 06:00 Uhr

Das WM-Testspiel gegen Ghana in Stuttgart (2:1) ist vorbei, nun trennen sich die Wege der deutschen Nationalspieler wieder – ehe es im Mai wieder ernst wird mit dem Blick auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Das ist der Fahrplan der DFB-Elf – und damit mutmaßlich auch einiger Nationalspieler in Diensten des VfB Stuttgart.