Falls der VfB Stuttgart ins DFB-Pokalfinale einziehen sollte, droht den deutschen Nationalspielern der Weiß-Roten ein Terminstress im Mai mit Blick auf die WM-Vorbereitung.

Sport: Marco Seliger (sem)

Das WM-Testspiel gegen Ghana in Stuttgart (2:1) ist vorbei, nun trennen sich die Wege der deutschen Nationalspieler wieder – ehe es im Mai wieder ernst wird mit dem Blick auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Das ist der Fahrplan der DFB-Elf – und damit mutmaßlich auch einiger Nationalspieler in Diensten des VfB Stuttgart.

 

Sollten die Weiß-Roten ins DFB-Pokalfinale am 23. Mai in Berlin einziehen, droht dabei eine Terminkollision mit dem Start des ersten WM-Trainingslagers einen Tag später.

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Selbiges gilt für die Profis des FC Bayern, die auch noch den Sprung ins Endspiel der Champions League schaffen können – das am 30. Mai, also inmitten der WM-Vorbereitung, steigt. Die DFB-Termine im Einzelnen.

12. Mai Nominierung des vorläufigen WM-Kaders

16. Mai Letzter Bundesliga-Spieltag

23. Mai DFB-Pokalfinale

24. Mai Start 1. WM-Trainingslager (Herzogenaurach)

30. Mai Champions-League-Finale

31. Mai Testspiel gegen Finnland (Mainz)

2. Juni Start 2. WM-Trainingslager (Chicago)

6. Juni Testspiel gegen die USA (Chicago)

8. Juni Bezug des WM-Quartiers (Winston-Salem)

11. Juni WM-Eröffnungsspiel

14. Juni 1. WM-Gruppenspiel gegen Curacao (Houston)

20. Juni 2. WM-Gruppenspiel gegen Elfenbeinküste (Toronto)

25. Juni 3. WM-Gruppenspiel gegen Ecuador (East Rutherford)