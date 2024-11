Zwei VfB-Profis standen in der Startelf des deutschen Teams – nur einer konnte am Dienstagabend beim 1:1 in Ungarn Werbung in eigener Sache betreiben.

Marco Seliger 19.11.2024 - 22:46 Uhr

Wie angekündigt stand Torhüter Alexander Nübel in der deutschen Startelf beim Nations-League-Spiel gegen Ungarn (1:1) – etwas überraschend rückte noch ein weiterer Profi des VfB Stuttgart in die Anfangsformation am Dienstagabend in Budapest: Offensivmann Chris Führich durfte ebenfalls von Beginn an ran, da Bundestrainer Julian Nagelsmann die große Rotationsmaschine anwarf. VfB-Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt musste nach seinem Startelfeinsatz am vergangenen Samstag gegen Bosnien (7:0) auf der Bank Platz nehmen.