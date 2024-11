UEFA Nations League Kroatien nach Remis gegen Portugal möglicher DFB-Gegner

In einem packenden Duell holt der WM-Dritte Kroatien ein Remis gegen Portugal – und ist so möglicher Gegner des DFB-Teams im Viertelfinale der Nations League. Auch Dänemark schafft den Sprung in die Runde der letzten Acht.