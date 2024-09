Der VfB-Stürmer Deniz Undav erlebt im Nationaltrikot einen besonderen Abend, doch jetzt ist nicht nur er im Stuttgarter Alltag gefordert.

Carlos Ubina 11.09.2024 - 15:38 Uhr

Das Lächeln ist zurück. Deniz Undav bekam sein schelmisches Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht nach seiner doppelten Premiere: erster Länderspieleinsatz von Anfang an, erstes Länderspieltor. „Das war ein überragender Abend für mich. Ich wollte unbedingt ein Tor erzielen. Das habe ich jetzt geschafft“, sagt der Angreifer des VfB Stuttgart. Zumal ein Teil seiner Familie in der Amsterdamer Arena anwesend war. Das pusht den 28-Jährigen immer noch zusätzlich. Und was ihn besonders stolz macht: Das nächste Nationaltrikot bekommt zu Hause einen Ehrenplatz.