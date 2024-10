Der VfB Stuttgart hat zwei weitere Nationalspieler. Vor allem der Blick auf das deutsche Team ist aus Sicht der Weiß-Roten ein Besonderer. Gerade mit Blick nach München und Leverkusen.

Dirk Preiß 04.10.2024 - 15:09 Uhr

Nein, versicherte Sebastian Hoeneß am Freitagnachmittag, auch in den kommenden zwei Wochen werde er sich keinen mehrtägigen Urlaub gönnen. „Wir machen keine Pause“, betonte der Cheftrainer des VfB Stuttgart – obwohl ihn dann noch mehr seiner Schützlinge vorübergehend allein lassen werden. Denn: Zum ohnehin üppigen Kontingent an Nationalspielern, das der VfB mittlerweile stellt, kommen nun noch zwei weitere hinzu.