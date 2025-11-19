Der Ärger mit der Justiz soll für den Nationalspieler keine sportlichen Nachteile mit sich bringen. Ohne Konsequenzen bleibt das Kapitel für den BVB-Profi aber trotzdem nicht.
19.11.2025 - 14:54 Uhr
“Sozialstunden“ mit Kindern in der Nordstadtliga, eine ordentliche Standpauke, aber keine sportlichen Konsequenzen: Der reuige Nationalspieler Karim Adeyemi kommt nach seinem Ärger mit der Justiz wegen illegalen Waffenbesitzes zumindest im Fußball glimpflich davon. Zudem äußerte er sich am Mittwoch erstmals selbst über den Vorfall.