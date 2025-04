HB Ludwigsburg Aus in der Königsklasse – voller Fokus auf die deutsche Meisterschaft

Die HB Ludwigsburg beschäftigt sich nicht lange mit dem Aus in der Champions League gegen den hohen Favoriten ETO KC Györ. Bereits am Mittwoch steht bei Frisch Auf Göppingen das zweite Play-off-Viertelfinalspiel um die deutsche Meisterschaft an.